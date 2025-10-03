أجواء خريفية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من السبت حتى الأربعاء 8 أكتوبر على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة ليلًا.

وأشارت الأرصاد، إلى وجود شبورة مائية من 8:4 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

كما أشارت إلى نشاط رياح من السبت إلى الأربعاء على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.