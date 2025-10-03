اليوم.. الأوقاف تفتتح 27 مسجدًا في 14 محافظة



أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 27 مسجدًا في 14 محافظة، اليوم الجمعة، منها إنشاء وبناء مسجدين جديدين، وإحلال وتجديد 16 مسجدًا، وصيانة وتطوير 9 مساجد.



وبحسب البيان، وصل إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025م حتى الآن إلى (202) مسجدًا، من بينها (164) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و(38) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ (13691) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 23 مليارًا و805 ملايين جنيه.



وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:



وفي محافظة سوهاج:



تم إحلال وتجديد مسجد أبو الهوى – مدينة طهطا؛ ومسجد المحطة – بندر البلينا؛ ومسجد التوحيد بنجع الماسخ بقرية بناويط – مركز المراغة.



وفي محافظة البحيرة:



تم إحلال وتجديد مسجد الأنوار المحمدية بقرية الصديق يوسف – مركز وادي النطرون؛ ومسجد عزبة الأقرع بقرية خمارة – مركز إيتاي البارود؛ ومسجد لحيمر البحري بقرية لحيمر – مركز الدلنجات.

تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن بقرية الزهيري العشرة – مركز أبو حمص.



وفي محافظة الجيزة:



تم إحلال وتجديد مسجد الأربعين بقرية بهبيت – مركز العياط؛ ومسجد الوحدة المحلية بقرية القبابات – مركز أطفيح.



وفي محافظة أسيوط:



تم إحلال وتجديد مسجد النور المبين بقرية المعابدة الغربية – مركز أبنوب؛ ومسجد آل البيت بقرية بني رافع – مركز منفلوط.

تم صيانة وتطوير مسجد أولاد عبد القادر بنجع الربيعات بقرية أبو كريم – مركز ديروط.



وفي محافظة الغربية:



تم إحلال وتجديد مسجد البسيوني – مدينة بسيون.



وفي محافظة كفر الشيخ:



تم إحلال وتجديد مسجد التوبة بقرية بوريد – مركز سيدي سالم.

تم صيانة وتطوير مسجد التوبة بعزبة الشرقي بقرية إسحاقة – مركز كفر الشيخ؛ ومسجد الكبير بقرية نايف عماد – مركز سيدي سالم.



وفي محافظة المنيا:



تم إحلال وتجديد مسجد فانا بعزبة فانا بقرية حلوة – مركز مطاي.



وفي محافظة دمياط:



تم إحلال وتجديد مسجد الألفي بقرية كفر شحاته – مركز كفر سعد.

تم صيانة وتطوير مسجد حماد بقرية البصارطة – مركز دمياط.



وفي محافظة قنا:



تم إحلال وتجديد مسجد السيدة زينب بالبطحة بقرية أبو عموري – مركز نجع حمادي.

تم صيانة وتطوير مسجد أحمد عبد الله بعزبة البوصة – مركز نجع حمادي.



وفي محافظة الفيوم:



تم إحلال وتجديد مسجد النور بعزبة قلمشاه – مركز إطسا.

تم إنشاء وبناء مسجد التوحيد بعزبة داوود – مركز طامية.



وفي محافظة بني سويف:



تم إنشاء وبناء مسجد الهدي النبوي بقرية بليفيا – مركز بني سويف.



وفي محافظة الشرقية:



تم صيانة وتطوير مسجد الشهيد الظواهري بقرية شرشيمة – مركز ههيا.



وفي محافظة جنوب سيناء:

تم صيانة وتطوير مسجد شهداء الروضة بحي ابني بيتك – مدينة طور سيناء.



وفي محافظة الدقهلية:



تم صيانة وتطوير مسجد القعقاع بن عمرو التميمي (ابن تميم) – مركز المنزلة.



وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تجسد التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.