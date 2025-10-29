إعلان

البابا تواضروس عن مطران جنوب إفريقيا: كان يحب القارة السمراء وخدم في بلاد كثيرة فيها

كتب : محمد أبو بكر

11:37 م 29/10/2025

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني التعزية في نياحة مثلث الرحمات الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا الذي رقد في الرب منذ أيام.

جاء ذلك قبل بدء عظة قداسته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي عقده مساء اليوم، في كنيسة الشهيد مار مينا بفم الخليج، التابعة لقطاع كنائس مصر القديمة.

وقال قداسة البابا: "نودع مثلث الرحمات الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا الذي رقد في الرب، خدم حوالي ٥٠ سنة كأب أسقف، وكان يحب إفريقيا وخدم في بلاد كثيرة فيها، وخدم في إثيوبيا وكان يجيد لغة أهلها اللغة الأمهرية، ورافق البابا شنودة في زيارات كثيرة، وكاه يمثل الكنيسة القبطية في مجلس كنائس كل إفريقيا، وفي السنوات الأخيرة ركز في جنوب إفريقيا وأصبح مطرنًا عليها منذ ست سنوات، وأسس فيها كنائس كثيرة ودير. وهو في الأصل كان طبيبًا واستثمر مهنته في الخدمة ومارس الطب والتعليم والرعاية. شكلنا وفد من الآباء المطارنة والأساقفة ليصلي صلوات تجنيزه، ونطلب منه أن يصلي عنا في السماء."

البابا تواضروس الثاني الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا كنيسة الشهيد مار مينا

