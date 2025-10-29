واصل مجمع البحوث الإسلامية، عقد فعاليات «أسبوع الدعوة الإسلامية الثالث عشر» بجامعة المنوفية، الذي تنظمه الأمانة العامة للدعوة، تحت عنوان: «الإيمان في عصر العلم».

وعُقد رابع أيام الأسبوع بكلية التربية جامعة المنوفية في ندوة بعنوان: «الإلحاد الرقمي: كيف نواجه الشبهات في عالم الإنترنت»، بمشاركة نخبة من علماء الأزهر، وبحضور الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من قيادات الكلية وأساتذتها.

أكد الدكتور صلاح السيد، مدير عام التوجيه بمجمع البحوث الإسلامية، أن الإلحاد الرقمي ليس مجرد رأي فردي، بل هو ظاهرة عالمية منظَّمة تستغل التقدم التكنولوجي في نشر الشكوك والأفكار العدمية.

وأوضح أن هذا المفهوم يشير إلى استثمار التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي في صناعة محتوى جاذب ومصمم لـ«تفكيك» العقائد الدينية، مستهدفًا فئة الشباب بشكل خاص، حيث يتم استبدال الحوار العميق بمنشورات سريعة تثير الشبهات دون تقديم حلول فكرية متكاملة.

وأشار إلى أن أحد أخطر أسس الإلحاد الرقمي هو الترويج لـ«المادية الجامدة» التي تحصر الوجود في نطاق المحسوس، وتُقدَّم على أنها مدعاة علمية، بينما تتجاهل عمدًا الأدلة العقلية والفطرية على وجود الخالق.

وبيّن أن دعاة الإلحاد يركّزون على ما يصفونه بـ«تناقضات» أو «ادعاءات زائفة» في النصوص الدينية، مستغلين جهل البعض بعلوم الشريعة واللغة لـ«تفكيك» اليقين المعرفي، متغافلين عن عجز الإطار المادي وحده عن تفسير الوعي والأخلاق وغائية الكون.

وأكد أهمية تفكيك الادعاءات الزائفة التي تعتمد على المغالطات المنطقية، مشيرًا إلى أن ما يُقدَّم على أنه دليل علمي ضد الدين غالبًا ما يكون تأويلًا ماديًا للنتائج العلمية وليس العلم ذاته.

وأضاف أن المواجهة تتطلب نظرة نقدية للأسس التي يبني عليها الإلحاد الرقمي، وكشف طبيعة هذه الأسس الضعيفة التي تنهار أمام الأسئلة الوجودية العميقة حول معنى الحياة والمصير، وغيرها من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى.

من جانبه، قال الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، إن سلاحنا الأول في المواجهة يتمثل في تقديم الإيمان كنظام معرفي متكامل وليس مجرد طقوس أو شعائر، لأن الإيمان يقدم إجابات عقلانية للأسئلة الكبرى التي يعجز الإلحاد عن الإجابة عنها، مثل: من أين أتينا؟ وما الغاية من وجودنا؟ وما هو المعيار المطلق للعدل والخير؟

وأوضح أن هذا النظام المعرفي الشامل للإسلام يثبت تفوقه على العدمية الإلحادية التي لا تقدم سوى شعارات واهية تملأ عقول الشباب فراغًا ويأسًا.

وشدد على ضرورة استخدام أدوات المواجهة بفعالية، ليس فقط بالرد على الشبهات، بل أيضًا عبر البناء المعرفي والأخلاقي الذي يحصّن الشباب، مؤكدًا أهمية تقديم الإيمان كنظام أخلاقي يبني الأسرة والمجتمع ويسمو بالإنسان، بينما العدمية الإلحادية لا تملك سوى الهدم، إذ تنفي القيمة المطلقة للأخلاق وتحول الإنسان إلى مجرد كائن محكوم بالصدفة والغريزة.

كما أكد أهمية تدريب الشباب على مهارات التفكير النقدي للمحتوى الذي يتلقونه، للتمييز بين المعلومات الموثوقة والشبهات المغرضة، مع تقديم نماذج دعوية رقمية رصينة وجذابة تثبت أن الإيمان هو المرتكز الذي يبني الحياة الكريمة ويمنح السكينة والغاية.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات «أسبوع الدعوة الإسلامية الثالث عشر» الذي يحمل شعار «الإيمان في عصر العلم»، بخطة شاملة على مدار خمسة أيام في مختلف كليات جامعة المنوفية، تتناول مجموعة من المحاور تشمل:

«ركائز الإيمان»، و«الإيمان والعلم: صراع أم توافق»، و«وجود الله بين العقل والفطرة»، و«الإلحاد الرقمي: كيف نواجه الشباب في عالم الإنترنت»، و«الإيمان وبناء الأوطان».