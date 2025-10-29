شبورة مائية ونشاط رياح.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة من اليوم الأربعاء إلى الإثنين المقبل، وذلك على كافة المناطق.

وقالت الهيئة في بيان لها: يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتتكون شبورة مائية من (9:4 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من والى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

كما يوجد نشاط رياح من الخميس إلى الاتنين على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.