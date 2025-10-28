جولة لمحافظ الجيزة على مسارات المتحف الكبير ومحيط فنادق إقامة الضيوف

كتب- محمد أبو بكر:

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة ميدانية موسعة لمعاينة الحالة العامة للطرق والمحاور المرورية والمسارات المؤدية إلى المتحف المصري الكبير بأحياء العجوزة وجنوب الجيزة والطالبية والهرم والعمرانية، ومحيط فنادق الإقامة للضيوف.

شملت جولة المحافظ محور 26 يوليو، والطريق الدائري، ومحور كمال عامر، والبحر الأعظم، وشارع ربيع الجيزي، حيث تابع الحالة العامة من أعمال نظافة ودهان البلدورات وتخطيط الشوارع، موجّهًا بسرعة الانتهاء من أي أعمال جارية قبل موعد الافتتاح الرسمي، بما يحقق السيولة المرورية ويسهّل حركة الزائرين المتجهين إلى المتحف.

وأوضح المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة أعدت خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور والميادين المحيطة بالمتحف، بما يعكس المظهر الحضاري لمصر وييسّر حركة الوصول إلى هذا الصرح العالمي.

وأشار إلى أن أجهزة المحافظة تقوم بدور محوري في تنفيذ ومتابعة أعمال التطوير ميدانيًا، من خلال تحسين المرافق والخدمات وتنسيق المظهر العام، بما يجسد رؤية الدولة نحو تقديم تجربة استثنائية لزوار المتحف من مختلف دول العالم.

وخلال الجولة، كلف المحافظ رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء المعنية بمراجعة أعمال الدهانات على أعمدة الإنارة، ورفع كفاءة الإضاءة الليلية، وتعليق الأعلام واللافتات التجميلية، لضمان الظهور بالشكل الحضاري اللائق والمشرف الذي يعكس الوجه الجمالي لمحافظة الجيزة، ويواكب أهمية هذا الحدث التاريخي الفريد.

وفي هذا الإطار، أشار المحافظ إلى أن العمل لا يقتصر على تطوير الطرق والمحاور فحسب، بل يمتد ليشمل رفع كفاءة الخدمات العامة من مرافق وصرف صحي وكهرباء وإنارة، لضمان جاهزية البنية التحتية بالكامل، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالفنادق والمنشآت السياحية لاستقبال ملايين الزائرين المتوقع توافدهم عقب افتتاح المتحف.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال النظافة والتجميل، خاصة بالجزر الوسطى والأرصفة، وتعزيز التواجد الميداني لفرق النظافة والصيانة على مدار اليوم، لضمان أعلى مستوى من الانضباط والمظهر الجمالي بالمناطق الحيوية.

واختتم المهندس عادل النجار جولته بالتأكيد على أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة للانتهاء من جميع الأعمال التجميلية والخدمية في التوقيتات المحددة.

رافق المحافظ خلال جولته هند عبد الحليم، نائب المحافظ، ومحمد مرعي، السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل، رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان، مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، واللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، واللواء أحمد جلال، رئيس حي العمرانية.