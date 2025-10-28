إثيوبيا تبني سدًا جديدًا بعد النهضة.. وخبير يكشف تأثيره على مصر ً

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن تأثير سد "كويشا" الذي أعلنت الحكومة الإثيوبية عن اكتمل تنفيذه بنسبة 70%.

وقال "شراقي"، لمصراوي إن سد كويشا يُعد السد الرابع الذي تنشأه إثيوبيا على نهر أومو، موضحًا أن النهر ينبع من إثيوبيا ويصب في كينيا، وليس من روافد النيل، ولا يمثل أي تأثير على مياه النيل في مصر.

وأوضح أن سد كويشا بدأ العمل فيه منذ مارس 2016 ومصمم لتوليد ما بين 1800 و2160 ميجاوات من الكهرباء، ويُعدّ ثاني أكبر منشأة للطاقة الكهرومائية في إثيوبيا بعد سد النهضة الإثيوبي الكبير حيث يبلغ طول قمته 1000 متر، مع خزان سعة 9 مليارات متر مكعب داخل جسم السد، ويصل ارتفاعه إلى 128 مترًا.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت عن بناء مشروع كويشا للطاقة الكهرومائية في منطقة جنوب غرب البلاد، واكتمال تنفيذه بنسبة 70%.

