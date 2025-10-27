كتبت- نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة، اليوم لقاءًا لإعلان جوائز المسابقة البحثية "التمكين السياسي للمرأة المصرية تحديات ومؤشرات"، وذلك بحضور الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس ، والدكتورة رشا المهدي عضوة المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية، واللواء رفعت قمصان عضو لجنة المشاركة السياسية والدكتورة دينا الجندي مقرر مناوب لجنة المشاركة السياسية بالمجلس، والأستاذة عبير أبو العلا المديرة العامة للإدارة العامة للبحوث في المجلس.

وافتتحت الدكتورة نسرين البغدادي اللقاء بنقل تحيات المستشارة أمل عمار للباحثات والباحثين معبرة عن سعادتها اليوم لتكريم الفكر والمعرفة، وتسليط الضوء على قضية من أهم قضايا التمكين، وهي التمكين السياسي للمرأة المصرية، باعتباره ركيزة أساسية في بناء دولة حديثة تؤمن بالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

كما أكدت الدكتورة نسرين البغدادي أن هذه المسابقة البحثية تأتي في إطار اهتمام المجلس المستمر بتعزيز البحث العلمي كأداة فاعلة لدعم صانعي القرار وتطوير السياسات العامة المبنية على المعرفة والبيانات الدقيقة، إيمانًا بأن التمكين الحقيقي يبدأ من الوعي والعلم والتحليل الموضوعي للتحديات والفرص، فقد شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في ملف تمكين المرأة، في ظل القيادة السياسية الواعية، التو جعلت من دعم المرأة وتمكينها هدفًا وطنيًا وإستراتيجية دولة، وقد تُرجمت هذه الإرادة إلى واقع ملموس تمثل في تولي المرأة مواقع قيادية لم تصل إليها من قبل، مضيفة إنها مرحلة جديدة من تاريخ المرأة المصرية، لم تعد فيها المرأة شريكًا في التنفيذ فحسب، بل صاحبة قرار ومؤثرة في صياغة مستقبل الوطن.

وأشارت الدكتورة نسرين البغدادي أن هذه المسابقة البحثية تتزامن مع اقتراب الانتخابات البرلمانية القادمة، في تأكيد واضح على أن التمكين السياسي للمرأة لا يتحقق فقط عبر التشريعات، بل من خلال العلم والفكر والوعي، فكل ورقة بحثية شاركت في هذه المسابقة تمثل خطوة نحو مشاركة نسائية أوسع وأكثر فاعلية في الحياة السياسية والبرلمانية، ومثالًا حيًا على كيف يمكن للمعرفة أن تتحول إلى قوة تأثير وصنع قرار.

وأكدت الدكتورة نسرين البغدادي أن المجلس القومي للمرأة سيظل داعمًا ومساندًا لكل ما يعزز مشاركة المرأة السياسية، من خلال برامج التوعية وبناء القدرات وتنمية مهارات القيادة، وإتاحة المساحات الآمنة للحوار والمشاركة المجتمعية، فتمكين المرأة لا يُختزل في المناصب، بل يُبنى على الوعي، والإدراك، والقدرة على التأثير الواعي في مجريات الحياة العامة، ومن هنا تأتي أهمية هذه المسابقة البحثية، التي نحتفل اليوم بنتائجها باعتبارها منصة فكرية لدراسة واقع المشاركة السياسية للمرأة المصرية، واستشراف سبل تعزيزها نحو مستقبل أكثر شمولًا وعدالة.

وأكدت الدكتورة نسرين البغدادي أن المجلس يؤمن بأن البحث العلمي والمعرفة هما حجر الأساس لأي نهضة حقيقية، وأن الشباب والباحثين شركاء أصيلون في مسيرة التمكين، من خلال ما يقدمونه من رؤى وأفكار تسهم في دعم جهود الدولة لبناء مجتمع يُقدّر طاقات المرأة ويمنحها فرص القيادة والمشاركة.

واختتمت الدكتورة نسرين البغدادي كلمتها بتوجيه خالص الشكر والتقدير إلى الإدارة العامة للبحوث بالمجلس لإطلاقها هذه المسابقة البحثية الهامة، وإلى لجان التحكيم الموقّرة وجميع المشاركين، وهنأت الفائزين والفائزات على ما قدموه من أعمال متميزة تثري هذا الملف الحيوي.

فيما أكدت الدكتورة رشا المهدي أن لقاء اليوم يعد احتفال بثمرة وعى جديد تشكل في ظل قيادة حكيمة آمنت بقدرات المرأة المصرية وراهنت على وطنيتها، فكانت النتائج واقعاً يلمؤنا جميعاً فخراً واعتزازاً، حيث حصلت المرأة المصرية على العديد من المكتسبات، لتصبح المرأة المصرية اليوم نموذجاً حياً للقيادة، والإدارة، والقدرة على المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل وطنها.

وأكدت الدكتورة رشا المهدى، على أن هذه الأبحاث ليست مجرد أوراق علمية، بل هى شهادات وعى وتوثيق لمرحلة مضيئة في تاريخ المرأة المصرية، فلقد تقدم للمسابقة 75 بحثاً من 25 محافظة، منهم 56 من إعداد سيدات فضليات في مختلف وظائف الدولة و16 بحث تقدم بهم رجال فضلاء آمنوا بأهمية تمكين المرأة، وإننا نكرم اليوم فكراً وطنياً مؤمناً بالمرأة المصرية، ونكرم جهداً علمياً يعكس وعى شباب هذا الوطن وإصراره على المساهمة في مسيرة التنوير والبناء.

واختتمت الدكتورة رشا المهدي كلمتها بتقديم خالص الشكر والتقدير للمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة على اتاحة الفرصة لإطلاق مثل هذه المسابقات، حيث تعد هذه المسابقة باكورة سلسلة كبيرة من الأنشطة والبرامج التي سيقدمها المجلس تباعا لنستطيع معا بناء مرحلة جديدة من الوعى السياسي لدى جيل كامل.

وفاز بالمركز الأول الدكتور محمد حساني يونس دكتوراه الإعلام وتكنولوجيا الاتصال من محافظة الأقصر، وفازت بالمركز الثاني إيمان علي حسين متولي مدرب الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والناشر الدولي في مجال التأمين ضد الاختراق الإلكتروني من محافظة الجيزة، وبالمركز الثالث فاز الدكتور عبداللطيف ابو بكر احمد مدرس العلوم السياسية المساعد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف من محافظة أسيوط.

تضمن اللقاء تكريم جميع الباحثات والباحثين الذين تقدموا بأبحاث علمية ثرية ولم يحالفهم الحظ بالفوز في المسابقة.