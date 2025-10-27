برلماني يقترح ربط المتحف الكبير بخطوط مواصلات سياحية ذكية

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بالجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاستعدادات لاحتفال افتتاح المتحف المصري الكبير أوائل شهر نوفمبر المقبل.

وأكد "زين الدين"، في بيان، اليوم، أن هذا المشروع القومي العملاق يمثل أحد أهم إنجازات الدولة المصرية الحديثة في عهد الرئيس السيسي، ويفتح صفحة جديدة في مسيرة السياحة الثقافية على مستوى العالم.

وقال إن المتحف المصري الكبير، يعد أضخم صرح حضاري في التاريخ الحديث، يجمع بين عبق الماضي وإبداع الحاضر، ويعكس قدرة الدولة المصرية على الجمع بين الهوية الوطنية والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن ما تشهده منطقة الجيزة من تطوير غير مسبوق هو ثمرة مباشرة لتوجيهات الرئيس.

واقترح النائب محمد عبد الله زين الدين، إدماج المتحف في برامج السياحة التعليمية والثقافية لطلاب الجامعات والمدارس الدولية وتخصيص جولات ليلية بالمتحف مع عروض ضوئية موسيقية تعكس تطور الحضارة المصرية وربط المتحف بخطوط مواصلات سياحية ذكية تسهّل وصول الزوار إليه، مؤكدًا أن تنفيذ هذه المقترحات سيكون له دوره في الترويج للسياحة المصرية عالميًا حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

اقرأ أيضًا:

تقنيات تُجسّد روح المقبرة الأصلية.. تفاصيل جديدة عن قاعتي توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير

طقس الـ5 أيام.. الأرصاد: شبورة ونشاط رياح وارتفاع الحرارة على هذه المناطق

5 قرارات لحل أزمة نقص "بنج الأسنان".. التوزيع بنظام "الكوتة الأسبوعية"