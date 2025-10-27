إعلان

محافظ القاهرة: تخصيص جزء من الإذاعة المدرسية للحديث عن المتحف الكبير

كتب : محمد نصار

11:37 ص 27/10/2025

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة

وجه إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مديرية التربية والتعليم، بتخصيص جزء من الإذاعة المدرسية في طابور الصباح خلال الأيام القادمة بمدارس العاصمة، لتعريف الطلاب بالمتحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحه الأول من نوفمبر 2025، وأهميته بالنسبة لمصر من الناحية الثقافية والسياحية حتى يستشعر الطلاب عظمة ما يتم بوطنهم من أعمال تجذب أنظار العالم.

وأكد محافظ القاهرة، في بيان، اليوم، أهمية أن يتعرف الطلاب على تاريخ بلادهم ويرتبطوا بجذورهم العريقة، ويستشعروا الفخر لامتلاكهم هذا التاريخ الذي لا مثيل له، والذي ما زال قادرًا على إبهار العالم، وليكون لهم محفزًا على استمرار الجهود للحفاظ على هذا التاريخ، واتخاذه مثلًا لاستمرار العمل على رفع اسم بلادهم عاليًا.

