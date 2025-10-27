إعلان

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 27-10-2025


كتب- محمد فتحي:

02:53 ص 27/10/2025

حالة الطقس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 27-10-2025 على كافة مدن ومحافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم الاثنين خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن الطقس سيكون مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 20 والعظمى 29 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 18 والعظمى 30 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 18 والعظمى 30 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 19 والعظمى 28 درجة.

- دمياط الصغرى 22 والعظمى 27 درجة.

- بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 27 درجة.

- الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 29 درجة.

- السويس الصغرى 18 والعظمى 29 درجة.

- العريش الصغرى 17 والعظمى 29 درجة.

- رفح الصغرى 16 والعظمى 28 درجة.

- الطور الصغرى 19 والعظمى 30 درجة.

- طابا الصغرى 16 والعظمى 29 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 32 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 28 درجة.

- العلمين الصغرى 18 والعظمى 27 درجة.

- مطروح الصغرى 19 والعظمى 27 درجة.

- الغردقة الصغرى 22 والعظمى 32 درجة.

- مرسى علم الصغرى 23 والعظمى 33 درجة.

- الفيوم الصغرى 18 والعظمى 30 درجة.

- بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 30 درجة.

- المنيا الصغرى 17 والعظمى 31 درجة.

- أسيوط الصغرى 17 والعظمى 31 درجة.

- سوهاج الصغرى 18 والعظمى 34 درجة.

- قنا الصغرى 18 والعظمى 36 درجة.

- الأقصر الصغرى 20 والعظمى 35 درجة.

- أسوان الصغرى 22 والعظمى 36 درجة.

- الوادى الجديد الصغرى 18 والعظمى 34 درجة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حالة الطقس الطقس طقس اليوم طقس اليوم الاثنين حالة الطقس اليوم درجات الحرارة حالة الطقس ودرجات الحرارة الأرصاد الجوية الأرصاد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

طقس الاثنين.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة وشبورة وأمطار خفيفة على هذه المناطق
- متحدث الخارجية الأمريكية يوضح لمصراوي موقف ترامب من المفاوضات مع إيران