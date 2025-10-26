إعلان

سفير اليابان يزور ستديو نجيب محفوظ بماسبيرو ويشيد بالتعاون في تأسيس المتحف الكبير

كتب : أحمد الجندي

08:46 م 26/10/2025

سفير اليابان يزور ستديو نجيب محفوظ بماسبيرو ويشيد

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام السفير الياباني في القاهرة فوميو إيواي، وذلك بحضور الأمين العام للهيئة مجدي لاشين وعدد من قيادات ماسبيرو.

زار الضيف الياباني ستديو وقاعة نجيب محفوظ بالطابق السابع والعشرين في ماسبيرو. وأشاد بالعلاقات المصرية اليابانية التي تجاوزت السبعين عاماً ، كما أشاد بنماذج التعاون المصري الياباني من دار الأوبرا إلي مستشفي أبو الريش ومتحف الحضارة ، وقال : إن العلاقات بين القاهرة وطوكيو قد شهدت طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي.

ومن جانبه أشاد المسلماني بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين ، ودعا لبحث التعاون المصري الياباني في المجال الإعلامي.

أهدي المسلماني سفير اليابان نسخة من أغاني أم كلثوم التي أنتجتها الهيئة . وقد حل السفير الياباني ضيفاً علي برنامج العالم غداً علي شاشة القناة الأولي بالتلفزيون المصري.

