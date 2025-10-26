ننشر التشكيل الكامل لهيئة مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

انتهت منذ قليل انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ للفصل التشريعي الثاني من دور الانعقاد العادي الأول والتي أجريت اليوم الأحد.

وجاء تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية علي النحو التالي:-

أولاً : لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:

1) النائب حسنى حسن عبداللطيف أبو زيد رئيساً

2) النائب أحمد محمد حلمي أحمد الشريف وكيلاً

3) النائب طارق السيد عبدالعزيز اسماعيل وكيلاً

4) النائب محمد السيد محمد الأجرود أميناً للسر

ثانياً: لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار:

1) النائب أحمد حمدي أبو هشيمة عبدالعزيز رئيساً

2) النائبة سحر أحمد محمد عبدالمنعم وكيلاً

3) النائبة أماني عبدالعزيز محمد فاخر وكيلاً

4) النائب أشرف عبدالغني السعيد عبدالغني أميناً للسر

ثالثاً : لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية :

1) النائب محمد مصطفى كمال عبدالله شهده رئيساً

2) النائب ياسر السيد عبدالمقصود على وكيلاً

3) النائب عبدالحكيم عصمت السادات وكيلاً

4) النائب زاهر محمد هاشم زاهر الشقنقيرى أميناً للسر

رابعاً: لجنة الدفاع والأمن القومي:

1) النائب محمد محمد عبداللاه عبد المولى رئيساً

2) النائب بهي الدين نصر محمود زغلول وكيلاً

3) النائب فهمي عبدالرؤوف فهمي هيكل وكيلاً

4) النائب عصام محمد العزب مصطفى أميناً للسر

خامساً: لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:

1) النائب محمد نبيل محمد السيد حلاوة رئيساً

2) النائب السعيد أحمد عبدالمقصود غنيم وكيلاً

3) النائب سامح محمد أنور عصمت السادات وكيلاً

4) النائب محمد طارق محمد سعد العكاري أميناً للسر

سادساً : لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة:

1) النائب أسامة محمد كمال عبد الحميد رئيساً

2) النائب جلال عبد الله عبد العزيز عمر وكيلاً

3) النائب محمد أحمد عبد الرحمن فرج وكيلاً

4) النائبة مروة محمود السيد قنصوه أميناً للسر

سابعاً: لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل:

1) النائب أحمد أحمد علي الشعراوي رئيساً

2) النائب أكمل الله فاروق محمد أحمد عبدالعال وكيلاً

3) النائب علي السيد علي كيوان وكيلاً

4) النائب أحمد حسين فايق صبور أميناً للسر

ثامناً: لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

1) النائب محمد نبيل سليمان دعبس رئيساً

2) النائب نادر يوسف نسيم هندى وكيلاً

3) النائب ناجح محمد سيد عبدالفتاح وكيلاً

4) النائبة غادة أحمد محمد البدوي أميناً للسر

تاسعاً: لجنة الشباب والرياضة :

1) النائب أحمد احسان مصطفى دياب رئيساً

2) النائب هاني مجدي حجاج خليل العتال وكيلاً

3) النائب سيف محمد سامح زكريا زاهر وكيلاً

4) النائب نشأت صلاح عبد المحسن حتة امنياً للسر

عاشراً : لجنة الصحة والسكان:

1) النائب هشام مسعد الششتاوى احمد رئيساً

2) النائب حسين عبدالله عبدالعال خضير وكيلاً

3) النائب شريف وديع ناشد سرجيوس وكيلاً

4) النائب خالد محمد عبدالمنعم قنديل أميناً للسر

حادي عشر: لجنة الزراعة والري

1) النائب محسن محمود أبو بكر البطران رئيساً

2) النائب محمد علاء الدين عبدالنبي وكيلاً

3) النائب جمال أبوالفتوح محمد محمد وكيلاً

4) النائب محمد إبراهيم إبراهيم شعيب أميناً للسر

ثاني عشر: لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي:

1) النائب عبدالهادي أحمد الهادي القصبى رئيساً

2) النائب صلاح الدين محمود ابراهيم المعداوى وكيلاً

3) النائبة هبة مكرم كامل شاروبيم وكيلاً

4) النائبة أميرة صابر السيد محمد عفيفي قنديل أميناً للسر

ثالث عشر: لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام:

1) النائب محمد عمران عاطف الشريف رئيساً

2) النائب أيمن محمد حامد محمد شريف وكيلاً

3) النائب ياسر محمد جلال أحمد توفيق وكيلاً

4) النائب أحمد سيد أحمد عبداللطيف أميناً للسر

رابع عشر: لجنة الشئون الدينية والأوقاف:

1) النائب شوقي إبراهيم عبدالكريم موسى علام رئيساً

2) النائب محمد طه عبدالحفيظ عبدالله عليوة وكيلاً

3) النائب محمد سليم السيد عطية وكيلاً

4) النائب أحمد السيد سعد تركي أميناً للسر