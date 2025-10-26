أمجد الوكيل يدرس الترشح لمنصب نقيب المهندسين المصريين

أعلن الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية السابق، أنه يدرس بهدوء قرار الترشح لمنصب نقيب المهندسين المصريين، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بشخصه؛ بل بمستقبل النقابة ودورها الوطني والمجتمعي.

وقال الوكيل، في بيان عبر صفحاته الرسمية، "تلقيت خلال الأيام الماضية قدرًا كبيرًا من المحبة والتقدير من زملاء وأساتذة أفخر بهم، دعوني فيها إلى التفكير في الترشح لمنصب نقيب المهندسين المصريين"، مضيفًا أن كلماتهم الصادقة كانت وسامًا على صدره ومسؤولية يضعها أمام ضميره قبل أية خطوة.

وأوضح رئيس هيئة المحطات النووية السابق أنه يستمع إلى كل الآراء بإنصات، لأن القرار -كما وصفه- "حين يتعلق بمصير المهنة، لا بد أن يكون نابعًا من تشاور وإخلاص وإيمان حقيقي بقيمة المهندس المصري".

ووجّه الوكيل شكره لكل مَن منحه ثقته وشجَّعه بكلمة أو رسالة أو لقاء، مؤكدًا أن التفكير في الترشح سيكون بقدر تلك الثقة، وأن الخطوة القادمة -سواء أكانت بالترشح أم دعم أحد المرشحين- ستكون في خدمة المهندس والمهنة والوطن.

