إقبال قياسي على التصويت المبكر في انتخابات نيويورك البلدية 2025

وكالات



شهدت مدينة نيويورك أمس السبت إقبالًا غير مسبوق من الناخبين في اليوم الأول من مرحلة التصويت المبكر في الانتخابات البلدية لعام 2025، إذ بلغ عدد المقترعين نحو 79,409 ناخبين، أي ما يقارب خمسة أضعاف عدد الذين أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول من التصويت المبكر خلال انتخابات عام 2021، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست.

وأظهرت بيانات مجلس انتخابات مدينة نيويورك أن الإقبال توزع بين الأحياء الخمسة على النحو الآتي:

24,046 ناخبًا في مانهاتن، و22,105 في بروكلين، و19,045 في كوينز، و7,793 في برونكس، و6,420 في ستاتن آيلاند.

ويُنظر إلى هذه القفزة في المشاركة على أنها مؤشر على تصاعد الحماس السياسي بين سكان المدينة، خصوصًا مع احتدام المنافسة بين عدد من الأسماء البارزة في سباق رئاسة البلدية، من بينهم أندرو كومو الذي يخوض السباق كمستقل، وزهران مامداني، وكورتس سليا.

ومن المقرر أن تستمر فترة التصويت المبكر في نيويورك لعدة أيام، مع توقعات بارتفاع عدد المشاركين مع اقتراب موعد الاقتراع النهائي، وسط دعوات من السلطات المحلية والأحزاب للمواطنين إلى ممارسة حقهم الديمقراطي والمشاركة الفاعلة في تقرير مستقبل مدينتهم.

وفي السياق ذاته، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمس السبت معلنة انطلاق التصويت المباشر في سباقي عمدة نيويورك وحاكم نيوجيرسي، وهما من أكثر الاستحقاقات متابعة هذا العام.

ويختار سكان نيويورك بين الديمقراطي زهران ممداني، والجمهوري كيرتس سيلوا، وأندرو كومو، حاكم الولاية السابق الذي يخوض الانتخابات كمستقل. وكان العمدة الحالي إريك آدامز قد انسحب الشهر الماضي من السباق معلنًا دعمه لكومو.

أما في ولاية نيوجيرسي، فيتنافس على منصب الحاكم كل من الجمهوري جاك سياتاريللي، عضو الكونغرس السابق، والنائبة الديمقراطية ميكي شيريل.

وسمحت نيويورك بالتصويت المبكر منذ عام 2019، وأصبح يحظى بشعبية متزايدة، إذ شارك نحو 35% من الناخبين في التصويت المباشر خلال الانتخابات التمهيدية لاختيار العمدة في يونيو الماضي، وفق بيانات المجلس المالي لحملة المدينة.

وقالت آشلي كونينج، مديرة مركز إيجلتون لاستطلاعات الرأي في جامعة راتجرز بولاية نيوجيرسي، إن الحملات الانتخابية ركزت على قضايا تكاليف المعيشة والانقسامات داخل الحزب الديمقراطي، معتبرة أن هذه الملفات شكلت محور اهتمام الناخبين في كل من نيويورك ونيوجيرسي.