ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، وبحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه؛ لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وإجراءات تشغيل السد العالي، وإجراءات إدارة المنظومة المائية خلال موسم الزراعات الشتوية وموسم الأمطار الغزيرة والسيول .

وأكد سويلم استمرار الوزارة في إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية باستخدام أحدث النماذج الرياضية، والاعتماد أيضًا على تحليل صور الأقمار الصناعية، ليتم وفقًا لذلك تحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية، اعتمادًا على البنية التحتية لمنظومة الموارد المائية؛ وعلى رأسها السد العالي، ومتابعة القدرة التصريفية للشبكة على مدار الساعة في ضوء الاحتياجات المائية لكل الاستخدامات، والقدرة الاستيعابية للشبكة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية .

وأكد سويلم مواصلة العمل بكل أجهزة الوزارة على مدار الساعة؛ لضمان حسن سير العمل بكل إدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار في تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات طبقًا للحاجة، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وكل المحطات الواقعة عليها ووحدات الطوارئ؛ لمجابهة أي طارئ .

ووجه الوزير باستمرار متابعة المناسيب والتصرفات على مدار الساعة، وضمان تحقيق الدرجات المناسبة أمام مآخذ محطات مياه الشرب والكهرباء، وتوفير الدرجات والتصرفات المطلوبة لكل الاحتياجات ومتطلبات تلك الفترة .

وأكد سويلم مواصلة الاستعدادات والتدابير اللازمة للتعامل بفاعلية مع موسم السيول والأمطار الغزيرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة، مع رفع حالة الاستنفار بكل أجهزة الوزارة المعنية .