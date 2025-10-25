اقتربت أيام المغفرة.. تعرف على موعد شهر رمضان 2026

كشفت الحسابات الفلكية للعام الهجري الجديد 1447 هجريا، عن موعد شهر رمضان 2026، وأول أيامه فلكيا فى ضوء الدليل الهجري لعام 1447 هجرياً.

ووفقا لحسابات الفلك يكون موعد شهر رمضان لعام 1447 هجرياً الموافق 2026 ميلادياً يوم الخميس 19 فبراير 2026.

ونظام التقويم الهجري يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض بالأشهر الهجرية هي " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذي القعدة – 12 ذي الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامي هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمي للدولة، أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربيع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجري.

