ضوابط وإجراءات حج الفرادى لموسم الحج 2026-1447هـ

أعلنت وزارة السياحة والآثار الضوابط والإجراءات المنظمة لحج الفرادى والمباشر والهيئات، وذلك في إطار تنظيم عملية الحج وضمان تطبيق المعايير المقررة لجميع الفئات المشاركة في الموسم القادم.

وأوضحت الوزارة أن حج الفرادى هو الحج الذي يحصل فيه المواطن المصري المقيم داخل جمهورية مصر العربية على تأشيرة حج خارج الحصة المقررة للدولة، مشيرة إلى أن تنفيذ هذا النوع من الحج يكون حصريًا من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج عبر الشركات السياحية المرخصة.

وأكدت الوزارة أن الشركات السياحية المنفذة لحج الفرادى تلتزم بجميع الضوابط والقواعد المنظمة للحج، بما يضمن سلامة الإجراءات ومطابقتها للأنظمة المعتمدة من الجانبين المصري والسعودي.

وشددت على ضرورة إدراج بيانات المواطنين على البوابة المصرية الموحدة للحج، واستخراج باركود تعريفي لكل تأشيرة، على أن يتم إدراجها في المسار الإلكتروني السعودي وموقع الإدارة المركزية لشركات السياحة لضمان التوثيق الكامل لكافة البيانات.