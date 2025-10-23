التقى الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد/ ماركو أرشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" السعودية؛ لاستعراض فرص الشراكة الممكنة مع الشركة في مجال تحلية مياه البحر، وذلك بحضور المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، والدكتور/ سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد/ عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشاركة القطاع الخاص، والسيد/ هاشم غباشي، الرئيس الإقليمي بشركة "أكوا باور" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، والمهندس/ حسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" في مصر.

وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة "أكوا باور" في الكثير من مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، مشيرًا إلى أن الشركة أثبتت أنها شريك موثوق بعد نجاحها في مشروعات الشراكة القائمة بينها وبين الحكومة المصرية.

وأكد الدكتور/ مصطفى مدبولي أن "أكوا باور" تبرز كواحدة من أبرز الشركات المتخصصة في مجال تحلية المياه حول العالم، مُعربًا عن تطلعه إلى التعاون مع الشركة في إنشاء محطات لتحلية المياه فضلًا عن توطين صناعة مكونات محطات تحلية المياه العاملة بتقنية التناضح العكسي "ممبرين".

وأشار رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى أن الحكومة المصرية بدأت في التشاور مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع مكونات محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الخطة الإستراتيجية لتحلية مياه البحر.

وأكد الدكتور/ مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تستهدف تحلية 5 ملايين متر مكعب يوميًا من مياه البحر خلال 5 سنوات، مع وجود خطة طموحة لاحقا لوصول هذه الكمية إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا، وهو الأمر الذي يستلزم معه توطين صناعة مكونات هذه المحطات.

وخلال اللقاء، أعرب ماركو أرشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" السعودية، عن تقديره للشراكة المهمة القائمة مع الحكومة المصرية، مؤكدًا أن السوق المصرية هي واحدة من أهم الأسواق بالنسبة لشركة "أكوا باور".

وأشار "أرشيلي" إلى أن الشركة باعتباها واحدة من الشركات المتميزة في مجال تحلية المياه حول العالم لديها خطة للعمل مع الحكومة المصرية لإنشاء محطات تحلية مياه بتقنية التناضح العكسي "ممبرين".

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" السعودية إلى أن الشركة ستعمل على توطين صناعة مكونات محطات تحلية المياه في مصر، لاسيما مع الطلب المتزايد من مصر على إنتاج المياه من محطات التحلية.

وشهد الاجتماع عرض النواحي المالية والتمويلية والسعرية الخاصة بالمشروع، وفي هذا الإطار وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من التصور النهائي الخاص بالمشروع على أن يُعرض عليه خلال الأسابيع المقبلة، مع التأكيد على ضرورة أن يتضمن العرض المُقدم خطة لتوطين صناعة مكونات محطات تحلية البحر، مؤكدًا: توطين هذه الصناعة هو ما يهمنا الآن وهو شرط أساسي للتفاوض مع الشركات التي ترغب في إقامة محطات التحلية في مصر.