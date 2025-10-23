إعلان

ضياء رشوان: مصر أصبحت من شركاء الاتحاد الأوروبي.. والأوروبيون لا يجاملون أحدا

كتب : داليا الظنيني

12:00 ص 23/10/2025

ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ القمة المصرية الأوروبية هي الأولى من نوعها، موضحًا، أن الاتحاد الأوروبي أكبر تجمع سياسي واقتصادي في العالم بين الدول، بواقع 27 دولة.

وأضاف في حواره مع الإعلامية آية عبد الرحمن مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "نحن إزاء تنوع ضخم اقتصاديا، فهو يحتل المركز الثالث عالميا على المستوى الاقتصادي بعد الولايات المتحدة والصين".

وتابع: "أيضا، جغرافيا وجيوسياسيا، فنحن دول جوار، وكل دول جنوب أوروبا موجودة على البحر المتوسط، ومن ثم، فنحن نتحدث عن شيء جديد، بحيث تعقد قمة بين الاتحاد بالكامل ودولة واحدة وهي مصر".

وذكر، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي متواصل طول الوقت وزاد عمقه خلال السنوات العشرة الأخيرة بشكل لافت، مؤكدًا، أن الاتحاد الأوروبي لا يجامل أحدا، وهذا أمر معروف على صعيد العلاقات الدولية.

وأكد، أن الاتحاد الأوروبي منخرط بكل قوته في الحرب الأوكرانية الروسية، ومن ثم، فإنه كيان جاد وليس كيانا مجاملا، مشددًا، على أن مصر أصبحت من شركات الاتحاد الأوروبي، وجرى توقيع اتفاقيات كثيرة بين الطرفين في مختف المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والتقنية.

