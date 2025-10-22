أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة القومية لروماتيزم القلب، برئاسة الدكتور فتحي عبد الحميد، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة قناة السويس، ونائب رئيس جامعة قناة السويس الأسبق.

وجاء القرار بناءً على ما عرضه الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة.

وشهد تشكيل اللجنة اختيار الدكتور علاء الغمراوي، استشاري أول قلب وأوعية دموية، أمينًا للجنة.

وتضم اللجنة في عضويتها نخبة من كبار أساتذة أمراض القلب من الجامعات المصرية والمعاهد القومية، وهم، الدكتور محمد عبد الهادي مدير المعهد القومي للقلب، والدكتور أحمد إبراهيم نصار الأستاذ المتفرغ بقسم القلب والأوعية الدموية، كلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور سليمان غريب مهدي رئيس أقسام القلب سابقًا بكلية طب القصر العيني، والدكتور سامح شاهين أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، والدكتورة وجيدة أنور الأستاذ المتفرغ بقسم الصحة العامة جامعة عين شمس، والدكتورة علياء قطبي أستاذ متفرغ طب الأطفال بجامعة عين شمس، والدكتور صلاح رفيق زاهر أستاذ متفرغ طب الأطفال بجامعة الإسكندرية.

كما تضم الدكتورة سوزي قطيط ممثلة مركز الدكتور مجدي يعقوب، والدكتورة ليلى شلبي، أستاذ طب القلب المتفرغ بمعهد القلب بإمبابة، والدكتورة سحر شتا، أستاذ طب الأطفال وقلب الأطفال بقصر العيني، والدكتور ياسر عبد الهادي، أستاذ أمراض القلب بجامعة بني سويف، والدكتور عادل حمدي، والدكتور رجب عبد السلام، والدكتور أحمد لطفي.

وعقدت اللجنة اجتماعا بتشكيلها الجديد بديوان وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجامعات المصرية.

ويأتي تشكيل اللجنة القومية لروماتيزم القلب في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتعزيز منظومة الوقاية والعلاج من أمراض القلب، ووضع استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة روماتيزم القلب والحد من مضاعفاته الصحية على المستوى القومي.