حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 22-10-2025 على كافة محافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الأربعاء، استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الأربعاء خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول اليل مائل للبرودة في آخره.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية وفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 19 والعظمى 33 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 18 والعظمى 33 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 18 والعظمى 32 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 20 والعظمى 31 درجة.

- دمياط الصغرى 21 والعظمى 28 درجة.

- بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 28 درجة.

- الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 33 درجة.

- السويس الصغرى 19 والعظمى 32 درجة.

- العريش الصغرى 17 والعظمى 32 درجة.

- رفح الصغرى 18 والعظمى 31 درجة.

- الطور الصغرى 19 والعظمى 30 درجة.

- طابا الصغرى 16 والعظمى 31 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 34 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 32 درجة.

- العلمين الصغرى 18 والعظمى 32 درجة.

- مطروح الصغرى 19 والعظمى 31 درجة.

- الغردقة الصغرى 22 والعظمى 33 درجة.

- مرسى علم الصغرى 23 والعظمى 33 درجة.

- الفيوم الصغرى 19 والعظمى 33 درجة.

- بني سويف الصغرى 18 والعظمى 33 درجة.

- المنيا الصغرى 16 والعظمى 33 درجة.

- أسيوط الصغرى 17 والعظمى 34 درجة.

- سوهاج الصغرى 20 والعظمى 36 درجة.

- قنا الصغرى 22 والعظمى 37 درجة.

- الأقصر الصغرى 21 والعظمى 38 درجة.

- أسوان الصغرى 23 والعظمى 39 درجة.

- الوادى الجديد الصغرى 18 والعظمى 37 درجة.