كتب – نشأت علي:

تقدمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، بالتهنئة إلى نادي بيراميدز بمناسبة فوزه بالسوبر الأفريقي، وإلى النادي الأهلي لفوزه ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد.

وقال رئيس لجنة الشباب في برقية تهنئة أرسلها إلى النادي الأهلي: "أتقدّم باسمي وباسم أعضاء لجنة الشباب بخالص التهاني إلى مجلس إدارة الأهلي وجماهيره الغفيرة بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة اليد ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري."

كما تقدّم رئيس لجنة الشباب بالتهنئة إلى مجلس إدارة نادي بيراميدز بمناسبة فوزه بكأس السوبر الأفريقي، وجاء نص البرقية: "أتقدّم باسمي لجنة الشباب والرياضة وجميع أعضاء اللجنة بخالص التهاني إلى مجلس إدارة نادي بيراميدز بمناسبة الفوز بالسوبر الأفريقي على حساب فريق نهضة بركان المغربي"، مؤكداً أن النادي الأهلي ونادي بيراميدز شرّفا الكرة والرياضة المصرية بهذا الإنجاز التاريخي.

وأكد رئيس لجنة الشباب أن الرياضة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فبعد صعود المنتخب الأول لكرة القدم إلى كأس العالم، حققت الأندية المصرية نجاحات كبيرة، وهو ما تحقق بفضل دعم القيادة السياسية للرياضة والرياضيين.