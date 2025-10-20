انتقل القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون إلى المتحف المصري الكبير، حيث تمت عملية نقل باقي آخر مقتنيات الملك الذهبي قبل ساعات من فجر اليوم الاثنين بحضور قيادات وزارة السياحة والآثار وسط عملية تأمين مشددة.

وكشفت مصادر مطلعة أن عملية النقل تمت وسط إجراءات دقيقة وتحت إشراف فرق متخصصة في التغليف والنقل والترميم، لضمان الحفاظ على القناع الذهبي وبقية مقتنيات الملك الشاب، والتي تُعد من أبرز الكنوز الأثرية في العالم.

وشهد المتحف المصري بالتحرير توافد آلاف الزوار من المصريين والأجانب لمشاهدة القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون فى اليوم الأخير للعرض المتحفي قبل غلق قاعة العرض الخاصة به أمس الإثنين 20 أكتوبر.

طرق نقل وترميم مقتنيات الملك توت عنخ آمون..

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف المصري الكبير، أن أعمال النقل تتم وفقًا لأعلى المعايير العلمية والفنية الدولية، حيث يقوم فريق العمل المتخصص بالمتحف بإعداد تقارير حالة تفصيلية لكل قطعة أثرية، إلى جانب تنفيذ أعمال التغليف والنقل بعناية فائقة.

وأوضح أن فريق الترميم بالمتحف قام بأعمال الصيانة والترميم اللازمة، ووضع القطع داخل فتارين العرض الدائم المخصصة لها، بما يضمن عرضًا متكاملًا يليق بمكانة هذا الملك الشاب وتاريخه.

وأكد الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن القطع المنقولة تضمنت عددا من القطع الهامة أبرزها كرسي الاحتفالات الشهير الخاص بالملك توت عنخ آمون، والذي عُثر عليه بالممر المؤدي إلى المقبرة، بالإضافة إلى المقصورة الخشبية المذهبة الخاصة بالأواني الكانوبية، ومجموعة من الحلي والمجوهرات والقلادات المصنوعة من الذهب والعقيق.

قناع الملك توت عنخ آمون..

ويُعد قناع توت عنخ آمون أحد أبرز رموز الحضارة المصرية القديمة، وأيقونة عالمية للجمال والفن الفرعوني، يجسد عبقرية الصنعة الذهبية في عصر الدولة الحديثة، وما زال يجذب أنظار العالم منذ اكتشاف مقبرة الملك الشاب في وادي الملوك.

ويعد كرسي الاحتفالات من أروع نماذج الفن في الدولة الحديثة، إذ يتميز بتطعيمه بالعاج والأبانوس والفيانس والذهب، ويظهر في وسط ظهره قرص الشمس تعلوه الإلهة نخبت وهي تبسط جناحيها، بينما مسند القدمين مزين بزخارف ورقائق ذهبية مرسوم عليها أعداء مصر التسعة.

