البيئة: حملات تفتيش مكبرة على مكامير الفحم بدمياط



واصلت لجنة الصناعات بالفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالمنصورة، بالتنسيق مع المرصد البيئي بدمياط، حملاتها للتفتيش على مكامير الفحم المطورة والعشوائية بمدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط، وذلك ضمن خطة الوزارة للتصدي لمصادر التلوث الصناعي وحماية البيئة.



وشهدت محافظة دمياط، وفق بيان البيئة، اليوم، منذ بداية أكتوبر تنفيذ حملات رصد وتفتيش تشمل المنشآت الصناعية ومكامير الفحم، استهدفت ضبط المخالفات البيئية ومتابعة مدى التزام المنشآت بتطبيق الاشتراطات والمعايير المعتمدة من وزارة البيئة، بهدف الحد من الانبعاثات الضارة.



شملت الحملات المرور على 10 مكامير فحم بمدينة كفر البطيخ، تضمنت مكامير مطورة وأخرى عشوائية، حيث تبين وجود 4 مكامير مطورة تقع خلف المقابر جميعها مغلقة في الوقت الحالي.



كما رصدت اللجنة نموذجًا مطورًا لم يتم اعتماده من جهاز شؤون البيئة ويعمل بالمخالفة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وتم كذلك رصد إحدى المكامير المطورة تعمل بالمخالفة لقرار محافظ دمياط، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، ورصد مكمورة من نفس النموذج التزمت بقرار المحافظ رقم 614 لسنة 2025 وتوقفت عن العمل، وتم تنبيه صاحبها بضرورة تقديم السجلات والموافقة البيئية.



وشملت الحملة المرور على 3 مكامير غير مطورة تقع على ترعة حلاوة، وتبين أن جميعها متوقفة عن التشغيل.



وتواصل فرق التفتيش أعمالها في عدد من المناطق الأخرى بدمياط، ومتابعة الالتزام بقرارات الغلق والتحول إلى النماذج المطورة المعتمدة، حفاظًا على جودة الهواء وصحة المواطنين.



