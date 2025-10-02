أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن محدودية الموارد المائية تدفع الحكومة للتوسع الرأسي في الزراعة لزيادة إنتاجية الفدان، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعزز الأمن الغذائي في ظل التحديات المائية.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تؤيد التنمية في دول حوض النيل، لكنها تعارض الإدارة الأحادية لسد النهضة، قائلًا: "ما حدث في السودان مؤخرًا بسبب تصريف المياه من إثيوبيا يبرز مخاطر الإدارة غير التعاونية."

وأشار إلى أن القوانين الدولية تنظم إدارة الأنهار العابرة للحدود، مؤكدًا أن مصر تدعم تنمية إثيوبيا شريطة ألا تؤثر على مصالح الدول الأخرى.

وأكد مدبولي أن مصر لن تتراجع عن الدفاع عن حقوقها المائية، مشددًا على ضرورة التوصل إلى اتفاقية ملزمة لتشغيل سد النهضة تضمن مصالح جميع الأطراف.

مصر تعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدًا أن البحث العلمي أدى إلى استنباط أصناف جديدة من البذور، خاصة لمحاصيل استراتيجية مثل القمح والقطن وقصب السكر.

وأضاف أن التعاون مع مراكز البحوث الزراعية يعزز إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، مؤكدًا أن هذه الجهود تقلل الاعتماد على الواردات وتدعم الاقتصاد الوطني.