قطع المياه عن منطقتي "بشتيل - لعبة" لمدة 6 ساعات مساء الجمعة

أعلنت محافظة الجيزة، قطع مياه الشرب عن منطقة (بشتيل - لعبة) لمدة 6 ساعات، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة مساء يوم الجمعة الموافق 3 أكتوبر 2025، حتى الساعة 6 صباح السبت 4 أكتوبر 2025، وذلك للانتهاء من أعمال التحويل المطلوبة وتنفيذ غرفة الدفع النفقي.

يأتس ذلك في ضوء قيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بتحويل خط مياه قطر 300 مم المتعارض مع تنفيذ غرفة الدفع النفقي رقم 3 ضمن مشروع الصرف الصحي بشارع المتربة بقرية بشتيل بمركز ومدينة أوسيم.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.

