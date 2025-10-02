تحذيرات من 10 أدوية "مغشوشة وغير مطابقة" خلال سبتمبر.. تعرف عليها

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تحذيرات جديدة من 10 أدوية "مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات" متداولة بالسوق المحلي خلال شهر سبتمبر الجاري، مطالبة بضرورة سحبها ووقف تداولها وتحريزها.

ففي منشورها رقم 59 لسنة 2025، حذرت الهيئة من التشغيلة رقم "422015" من دواء "MucophyllineOral Syrup"؛ لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة من قِبل معامل هيئة الدواء.

ودواء ميوكوفللين شراب للأطفال والكبار (mucophylline syrup) من أشهر الأدوية التى يتم تناولها لعلاج الكحة والبلغم وتوسيع الشعب الهوائية.

كما حذرت الهيئة في منشور حمل رقم 60 لسنة 2025، من التشغيلة رقم "240623" من دواء "Hycyanaro1.5 % 15mg/1ml sterile ophthalmic solution"؛ مرجعة ذلك إلى كون المستحضر صادر له عدم مطابقة من قِبل معامل هيئة الدواء.

وقطرة عين "هيسيانارو" عبارة عن مضاد حيوي يقتل البكتيريا المسببة لالتهابات العين.

ووفق منشور رقم 61 لسنة 2025، فإن حذرت الهيئة من التشغيلة رقم "24093006" من المستحضر "Futapan 40mg Freeze Dried Powder For Solution For IV Infusion" من إنتاج شركة Future Pharmaceutical Industries (FPI)، وذلك لصدور تقرير بعدم مطابقة التشغيلة للمعايير المعتمدة بمعامل هيئة الدواء.

دواء "فوتابان" (Futapan) من الأدوية الشهيرة التي تُستخدم في علاج قرحة المعدة، وارتجاع المريء، وحالات زيادة إفراز الحامض المعدي.

كما أصدرت الهيئة تحذيرًا بشأن عبوات غير مطابقة للمواصفات من دواء متداول لعلاج نقص فيتامين "سي" ونزلات البرد، للتشغيلة رقم "2500238" من المستحضر "Cevitil 1gm Effervescent Tablet" من إنتاج شركة Egyptian International Pharmaceutical Industries، وذلك لصدور تقرير بعدم مطابقة التشغيلة للمعايير المعتمدة بمعامل هيئة الدواء.

وفي منشور حمل رقم 63 لسنة 2025، حذرت الهيئة من تداول عبوات مغشوشة من مجموعة مستحضرات تحمل اسم MORA LISA، تشمل منتجات شامبو، سيروم، وزيوت مختلفة، طبقًا لإفادة الشركة بوجود عبوات مقلدة من تلك الأصناف.

كما حذرت الهيئة من تداول بعض تشغيلات أحد الأدوية المُسكنة باسم "Petro tab" في الأسواق المحلية، للتشغيلات أرقام: 25101132، 25100100، 25101129، 25101130، 25101131، 25101114، 25101115، 25101116 ثبت عدم مطابقتها للمواصفات القياسية بعد تحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية.

وفي منشورها رقم 65 لسنة 2025، حذرت هيئة الدواء من تداول تشغيلات من سرنجات طبية "مجهولة المصدر" بالأسواق المحلية، تحمل رقم 2501 من إنتاج شركة الدولية للمستلزمات الطبية بتاريخ إنتاج يناير 2025 وانتهاء ديسمبر 2029، لكونها مجهولة المصدر وغير مدون عليها رقم تسجيل.

وحذرت الهيئة من احتمال تداول عبوات مقلدة في الأسواق من المضاد الحيوي "دلتاكلاف"، من إنتاج شركة Delta Pharma، خاصة التشغيلة رقم 251264.

كما أصدرت الهيئة منشورا حمل رقم 67 لسنة 2025، للتحذير من التشغيلة رقم "251172" من دواء "Iverzine 1 % Lotion (60 ml)"، الذي تنتجه شركة "UNIPHARMA"، لوجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور.

و"إيفرزين" من أشهر الأدوية التي تُستعمل في حالات الجرب وعدوى القمل المزعجة والمسببة للحكة.

وحذرت هيئة الدواء في منشور رقم 68 لسنة 2025، من تشغيلة رقم "5521028" من دواء "XILONE FORTE SYRUP 100ML" الذي تنتجه شركة "الأوروبية"؛ طبقا لإفادة الشركة حول وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور.

ويستخدم العقار في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، والتهابات الجلد، مثل الصدفية، وحالات الحساسية، خصوصًا الحالات الشديدة من الحساسية، والتي لا يمكن السيطرة عليها بالعلاجات الأخرى.

ماذا تفعل مع تلك التشغيلات غير المطابقة؟

أكدت هيئة الدواء أن هذه التنبيهات خاصة بالتشغيلات الواردة في المنشورات فقط ولا تنطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام.

دعت هيئة الدواء الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة في المنشور.

وبالنسبة للمواطنين، ففي حالة الشك أو الحاجة إلى المزيد من الاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي (اضغط هنا )

وأوضح مصدر بالهيئة، أن هذه التحذيرات تأتي كإجراء احترازي بناءً على التحاليل الدورية التي تجريها الهيئة للأصناف الدوائية، سواءً خلال مراحل إنتاجها بالمصانع، أو بعد نزولها الأسواق في الصيدليات والمخازن.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس| سحب ممطرة على هذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

هل فتحت مصر مفيض توشكى لاستقبال مياه الفيضانات القادمة من السودان؟

رغم شحنه ووجود رصيد.. أسباب قطع الكهرباء فجأة عن العداد مسبق الدفع