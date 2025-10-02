بالأسماء.. مجلس الشيوخ يوافق على استقالة 14 نائبًا

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الخميس، على استقالة 14 ناىبًا للترشح لمجلس النواب.

وضمت قائمة الأسماء التي تم الموافقة على استقالتها، التاي:

1. أحمد عبد الجواد محمد محمد.

2- وليد محمود فوزي علي المليجي.

3- أحمد صبيح محمد خشانة.

4- سمير محمد البيومي أحمد رمضان.

5- مصطفى بيومي محمد بيومي.

6- فرج فتحي فرج علي.

7- سالم شتيوي سالمان غنيم.

8- محمد عبده صديق اللمعي.

9- دينا محمد نبيل محمد هلالي.

10- أكمل سامي نجاتي خطاب.

11- محمد مجدي فريد محمد.

12- نهى أحمد فتحي أحمد زكي.

13- عادل محمد حجازي أحمد.

14- ياسر محمد إسماعيل الهضيبي.

