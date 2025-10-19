جدل حول تمثال الساعة بالإسماعيلية.. والتنسيق الحضاري يتدخل

أثار وضع تمثال يجسد "ساعة"؛ في أرقى مكان بمدينة الإسماعيلية، بجانب نادي الجولف، حالة من الجدل، حيث انتقد الكاتب خالد منتصر هذا الأمر، وتحرك الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لمواجهة هذه القضية.

وقال الدكتور خالد منتصر في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سويسرا بلد الساعات ما عملتش كده.. نفسكم تعملوا ساعة، اعملوا ساعة بالزهور مثلاً زي مدن أوروبية كتير، لكن ده تمثال رديء جداً يخلو من أي لمسة فنية أو جمالية على الإطلاق".

وتابع: "مصر مهد فن النحت، مصر بلد محمود مختار لا يليق بها مثل تلك المنحوتات البائسة، أقسام النحت في كليات الفنون الجميلة فيها مواهب فذة تستطيع أن تنحت تمثالاً يليق بباريس مصر الإسماعيلية".

ومن جانبه أكد المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن التمثال الذي أُقيم في مدينة الإسماعيلية على شكل ساعة، لم يتم اعتماده من اللجنة المشكَّلة من خبراء الجهاز المتخصصين.

وقال أبو سعدة: هناك قرار تم تعميمه على كافة المحافظات بعدم وضع أي أعمال فنية ميدانية إلا بعد اعتمادها من اللجنة المشكَّلة من خبراء الجهاز، مؤكداً أن هذا التمثال لم يُعرَض على اللجنة، وأنه سوف يتابع هذا الأمر مع محافظة الإسماعيلية.

