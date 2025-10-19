الحج السياحي 2026.. ضوابط جديدة لتنظيم التضامنات بين الشركات السياحية

حددت الضوابط المنظمة للحج السياحي، شروط وضوابط التضمانات بين الشركات السياحية.

وبحسب ضوابط الحج السياحي 2026، نصت شروط وضوابط التضامن بين الشركات، على ما يلي:

- يُسمح للشركات السياحية بتكوين تضامنات فيما بينها، كما يُسمح للشركات بالتنفيذ منفردة وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل عدد الحجاج عن ٤٧ حاجاً على ذات المستوى مع الالتزام بتحمل قيمة مقاعد حافلات نقل الحجاج (بالمشاعر) حال انخفاض العدد عن المسموح به.

- تلتزم الشركات بسرعة استكمال كامل قيم مبالغ الخدمات الأساسية المقدمة للحجاج إلى الحساب البنكي الموحد (حساب غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة)، وذلك بحد أقصى خمسة عشر يوماً من تاريخ غلق باب التضامنات، وإلا ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية حيال الشركات المخالفة والتي تصل إلى سحب تنفيذ رحلة الحج وتنفيذها من خلال شركة أخرى.

- تلتزم الشركات السياحية المنفذة للبرنامج الخمس نجوم كدانة بتقديم التعهد المخصص لتنفيذ هذا البرنامج للإدارة العامة للسياحة الدينية، وكذا رفعه على موقع الإدارة المركزية لشركات السياحة والذي ينص على الآتي:

"إقرار وتعهد،،، (يتضمن إقرار الممثل القانوني للشركة بأن جميع الحجاج التابعين للشركة لديهم سكن فعلي خمس نجوم صف أول بمكة المكرمة طوال فترة المناسك، وعلمه بأن موعد استلام أبراج كدانة بمشعر منى هو فجر اليوم العاشر من ذي الحجة ولا يحق له المطالبة بتسكين الحجاج قبل هذا الموعد، وتحمله كافة التبعات القانونية حال مخالفة ما تقدم)".

وأشارت إلى أنه حال تقدم المتضرر بذلك عقب انتهاء موسم الحج، يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الشركة.

كان اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لعام 1447هـ، وفقًا لأحكام قانون رقم 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، بما يضمن تنظيمًا دقيقًا لموسم الحج القادم وتقديم خدمات تلبي أعلى معايير الجودة.

وأكد الوزير أن اعتماد هذه الضوابط يأتي في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة الموسم وتحقيق تجربة مميزة لحجاج السياحة، مع تعزيز التزام شركات السياحة بالمعايير المحددة لضمان راحة وسلامة الحجاج طوال فترة المناسك.

كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في مختلف مستويات الحج السياحي، على أن يتم إعلان النتيجة يوم 4 نوفمبر المقبل، وذلك تحقيقًا لمبادئ الشفافية والعدالة في اختيار المواطنين وفقًا للضوابط المقررة.