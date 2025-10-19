رئيس "الجمارك" يؤكد أهمية الاستمرار في تطوير منظومة العمل الجمركي

(أ ش أ):

أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك أهمية الإستمرار في تطوير منظومة العمل الجمركي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل حركة التجارة وتسريع معدلات الإفراج الجمركي.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية اليوم، إلى قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، حيث تفقد الإدارات التابعة للإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وقال أموي إن المصلحة تعمل على تعزيز التعاون مع كل الجهات ذات الصلة لتحقيق أهداف الدولة في دعم الاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن ذلك

يأتي في إطار توجيهات أحمد كجوك وزير المالية، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع العمل الجمركي، وتكثيف الجهود نحو تطوير المنظومة الجمركية بما يواكب مستهدفات الدولة في التحول الرقمي وتيسير حركة التجارة.

وكان في استقبال رئيس المصلحة، مديرو العموم، وعدد من العاملين بقرية البضائع، حيث استمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول سير العمل، مثمنا جهودهم المبذولة في الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين بيئة العمل.