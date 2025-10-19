رياح وشبورة وسحب.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاطًا للرياح وشبورة مائية.

وقالت "الهيئة، إنه يسود الـ 6 أيام المقبلة، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن طقس الأيام المقبلة يشهد شبورة مائية من (4: 8 صباحاً) يومي الإثنين 20 أكتوبر والثلاثاء 21 أكتوبر على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت أن الطقس يشهد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وبينت أن طقس الأيام المقبلة يشهد نشاطًا للرياح من الإثنين 20 أكتوبر إلى الجمعة 24 أكتوبر على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

جاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة من الإثنين 20 أكتوبر إلى الجمعة 24 أكتوبر، كما يلي:

القاهرة والوجه البحري

الإثنين 20 أكتوبر: عظمى 30 / صغرى 20

الثلاثاء 21 أكتوبر: عظمى 31 / صغرى 21

الأربعاء 22 أكتوبر: عظمى 31 / صغرى 21

الخميس 23 أكتوبر: عظمى 30 / صغرى 20

الجمعة 24 أكتوبر: عظمى 30 / صغرى 20

السواحل الشمالية

الإثنين 20 أكتوبر: عظمى 29 / صغرى 19

الثلاثاء 21 أكتوبر: عظمى 29 / صغرى 21

الأربعاء 22 أكتوبر: عظمى 29 / صغرى 21

الخميس 23 أكتوبر: عظمى 28 / صغرى 19

الجمعة 24 أكتوبر: عظمى 27 / صغرى 19

شمال الصعيد

الإثنين 20 أكتوبر: عظمى 34 / صغرى 19

الثلاثاء 21 أكتوبر: عظمى 34 / صغرى 19

الأربعاء 22 أكتوبر: عظمى 34 / صغرى 20

الخميس 23 أكتوبر: عظمى 32 / صغرى 19

الجمعة 24 أكتوبر: عظمى 32 / صغرى 18

جنوب الصعيد

الإثنين 20 أكتوبر: عظمى 38 / صغرى 23

الثلاثاء 21 أكتوبر: عظمى 38 / صغرى 23

الأربعاء 22 أكتوبر: عظمى 39 / صغرى 23

الخميس 23 أكتوبر: عظمى 38 / صغرى 22

الجمعة 24 أكتوبر: عظمى 36 / صغرى 22