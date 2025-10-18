كشف الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن محاولات إسرائيلية متعمدة لاستغلال قضية تأخير تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين كورقة ضغط سياسية.

خلال مداخلة ببرنامج "عن قرب" على قناة "القاهرة الإخبارية" أكد رشوان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لاستغلال هذه القضية كمبرر للتهرب من استحقاقات المرحلة الثانية من الاتفاق"، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تبرر التأخير بالظروف الأمنية الصعبة في غزة وصعوبة الوصول لبعض المناطق.

وتابع رئيس الهيئة أن "المرحلة الثانية تشمل قضايا معقدة تثير إحراجًا كبيرًا لنتنياهو أمام الداخل الإسرائيلي، أبرزها الانسحاب الكامل من قطاع غزة وتمكين السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع، وضمان وجود أمني إقليمي أو دولي لحفظ الاستقرار".

وأضاف رشوان أنه "رغم إثارة قضية الجثامين، فإن ذلك لن يؤدي إلى تفجير الاتفاق بالكامل"، مشيرًا إلى تقدّم واضح في جهود الوسطاء حيث أعربت مصر وتركيا وقطر عن استعدادها لتقديم الدعم الفني اللازم، بما في ذلك إدخال معدات متخصصة للمساعدة في انتشال الجثامين وتسليمها.

ولفت إلى أن "الموقف يتوقف في النهاية على موافقة الجانب الإسرائيلي للسماح بدخول هذه المعدات"، مؤكدًا أن استمرار التعنت الإسرائيلي يمثل انتهاكًا صارخًا للجوانب الإنسانية التي لا يجوز استغلالها سياسيًا.