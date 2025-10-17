أديب يحذر من تداعيات زيادة أسعار الوقود: الطبقة المتوسطة انسحقت تمامًا

حذر الإعلامي عمرو أديب من تداعيات زيادة أسعار الوقود، متسائلاً: "لما يبقى تلاتة أرباع دخلي رايح بنزين وميه وكهرباء، الناس تعمل إيه؟".

خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أشار أديب إلى التأثير المتسلسل للزيادة على أسعار السلع الأساسية، منوهاً بأن "بتوع الفراخ قالوا هنزود والبيض هتزيد، والناس بتوع الخضار والفاكهة قالوا احتمال هتاثر".

وأكد أديب على ضرورة أن تقدم الحكومة رؤية واضحة للمواطنين، قائلاً: "نفسي لما الحكومة تنزل القرار تبرره"، مشيرًا إلى أن الخطاب الحكومي الحالي يقتصر على تبرير القرارات دون تقديم حلول عملية.

وتسائل مقدم "الحكاية": "دائما الخطاب الحكومي مفاده هو إحنا هنعمل إيه؟ ما هو ده سعرها وانت كنت واخدها بسعر أقل!".

كما انتقد التناقض في السياسات الحكومية، مستشهداً بتصريحات سابقة لرئيس الوزراء حول إمكانية تجنب زيادة الأسعار في حال استقرار أسعار النفط عند 73 دولاراً للبرميل، بينما زادت الحكومة الأسعار رغم انخفاض السعر العالمي إلى 63 دولاراً، معقبًا: "طب قولي يا عم من الأول.. قولي الحقيقة؟".

وطالب الإعلامي عمرو أديب الحكومة بالتواصل المباشر مع المواطنين، قائلاً: "أنا عايز رئيس الوزراء يطلع بكرة يكلمنا في الموضوع ده.. مش عايز تصريحات، أنا عايز التزامات.. عايز ضمانات"، مشددًا على أن الشعب المصري "شعب ناضج" يستحق الصراحة والوضوح في معالجة الأزمة الاقتصادية.

وأكمل أديب: "الطبقة المتوسطة انسحقت تمامًا"، مطالبًا الحكومة ببرامج اجتماعية موازية لرفع الدعم، مضيفًا: "لما بتوفر المبالغ دي من الوقود، بتكون حطتها لي فين؟ أنا بشوفها فين؟، لازم المواطن يشعر بأن الأموال دي بتعود عليه بخدمات أفضل وتخفف من أعباء المعيشة".