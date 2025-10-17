أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن دول الخليج وعلى رأسها السعودية وجميع الأطراف الإقليمية تربط أي مفاوضات للتطبيع مع إسرائيل بحل الدولتين، معتبرًا أن هذا المطلب أصبح أساسيًا لأي تقدم حقيقي.

وقال الجلاد، خلال حواره مع الإعلامية رشا نبيل ببرنامج "محل نقاش" على فضائية "العربية": "أي كلام أو أي مفاوضات لن تكون ذات جدوى إلا بحل الدولتين، وده واضح في الخطابات العربية".

وحذر الجلاد من المبالغة في الثقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن "ترامب سوف ينصرف بعد قليل إلى قضايا وأزمات دولية كثيرة، ولن يسعى بحكم شخصيته وتركيبته السيكولوجية إلى المرحلة الثانية والثالثة، هو عايز ياخد اللقطة"، مؤكدًا أن هذا يقود إلى نقطة محورية في الرؤية الإسرائيلية الحالية.

وأشار رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، إلى أن إسرائيل تريد إضعاف حماس وأن تنزع سلاحها وأن تستبعد من الإدارة بالكامل، لكن ليس في مقابل حل كامل للقضية الفلسطينية، بل في مقابل انسحاب إسرائيلي محدود، مشددًا على أن هذا لا يشكل حلًا جذريًا بل مجرد ترتيب مؤقت.

ورغم اعترافه بإنجازات اتفاق قمة شرم الشيخ لوقف إطلاق النار الحالي في غزة، أكد الجلاد: "تم وقف الحرب، تم وقف الإبادة الجماعية، تم إجهاض التهجير القسري"، إلا أن ضمانات تنفيذ الحل النهائي لا تزال محل شك، متسائلًا: "من يضمن أن نصل في المرحلة الثانية والثالثة إلى دولة فلسطينية وحل الدولتين وسلام شامل؟".