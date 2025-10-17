قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن أي تسوية حقيقية في غزة يجب أن تحمل تنازلات مفصلية من الطرفين، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع مقابل نزع سلاح المقاومة بما فيها حماس.

وأضاف الجلاد، خلال حواره مع الإعلامية رشا نبيل في برنامج "محل نقاش" عبر فضائية "العربية"، أن الاتفاق لم يحدد هذا الأمر وأغفل حلاً مفصليًا للقضية الفلسطينية الكبرى، مؤكدًا أنه لا يتحدث عن تسليم حماس لسلاحها مقابل انسحاب إسرائيلي، بل عن سلام شامل بمراحل والشيطان سيكمن بقوة في تفاصيل المرحلة الثانية.

وأشار إلى تاريخ إسرائيل الطويل في عدم الالتزام باتفاقياتها منذ أوسلو في التسعينيات واغتيال رابين عام 95، مضيفًا أن أصواتًا عربية تثق في تصريحات ترامب أو نتنياهو دون النظر إلى الانهيار المتكرر للاتفاقيات بدعم غربي صامت.

وتابع رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، أن إسرائيل نفسها لم تلتزم باتفاقها مع حزب الله في لبنان منذ أشهر، حيث يتطلب الانسحاب من جنوب لبنان، لكنها ما زالت تحتل 5 نقاط عسكرية، مشيرًا إلى عدم الالتزام هناك دليل على هشاشة الاتفاقيات.

وأكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، أن حماس لن تلتزم، تمامًا كإسرائيل، مشددًا على أن الاتفاق يتجاهل التحديات الأساسية، مما يجعل السلام الشامل بعيد المنال دون تنازلات حقيقية من الجانبين.