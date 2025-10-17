إعلان

من غزة إلى تل أبيب.. شهادة من كواليس وساطة مصر في صفقة شاليط عام 2005

كتب : حسن مرسي

08:23 م 17/10/2025

اللواء محمد إبراهيم الدويري

أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، أن مصر أطلقت مفاوضات صفقة جلعاد شاليط منذ 2005 عبر جولات مزدوجة في غزة، مشيرًا إلى أن اللجنة المصرية كانت متواجدة هناك لاستكشاف مطالب حماس.

وقال "الدويري"، خلال استضافته في برنامج "الجلسة سرية" على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الفريق كان يتنقل داخل القطاع لفهم المطالب، ثم ينتقل إلى تل أبيب للقاء الوفد الإسرائيلي، مضيفًا أن هذه الجولات استمرت أيامًا لإطلاق حوار جاد.

وأضاف أن المفاوضات لم تكن باليسر، موضحًا أن الجانب الإسرائيلي يتميز بشراسة وجدلية وانحياز للتفاصيل غير الموضوعية، لكنهم كانوا يحرصون على فهم عقليتهم لقطع مسافات في ملف الأسرى.

وتابع اللواء محمد إبراهيم الدويري، أن شرطًا أساسيًا للبدء كان تقديم دليل حياة شاليط، مشيرًا إلى عودتهم إلى غزة بعد الجولة الأولى لطلب خطاب يد حديث منه، وتم الحصول عليه بعد أسبوع كامل.

وأشار الدويري إلى أن الهدف كان التقدم الفعلي في الصفقة، مؤكدًا أن الدبلوماسية المصرية نجحت في ربط الأطراف رغم التعقيدات، مشددًا على أهمية التنقلات الميدانية لتحقيق الثقة.

اللواء محمد إبراهيم الدويري وكيل مخابرات مصر السابق المفاوض الإسرائيلي شرس مفاوضات صفقة جلعاد شاليط الدويري ببرنامج الجلسة سرية

