كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن العوائد المادية التي تم توفيرها للموازنة العامة للدولة خلال العام الحالي من الزيادة الأخيرة لأسعار المحروقات التي بدأ تطبيقها صباح اليوم الجمعة.

وقال "الفقي"، لمصراوي إن الزيادة الأخيرة التي شهدتها أسعار المحروقات وفرت لموازنة العام الحالي 75 مليار جنيه مقارنة بموازنة العام الماضي موضحًا أن الدعم على السولار لازال مستمرًا حتى الآن ولم يتم تحريره من الدعم.

وأشار الفقي إلى أن قرار تحريك أسعار المواد البترولية يأتي ضمن برامج الإصلاح الاقتصادي.

يذكر أنه عقب تلك الزيادة ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث اتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدني عام، مع استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى وكذا سداد متأخرات الشركاء وإقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع.

