إعلان

دعم السولار لازال مستمر.. "خطة النواب": زيادة المحروقات وفرت 75 مليار جنيه للموازنة العامة

كتب- عمرو صالح:

07:12 م 17/10/2025

زيادة أسعار البنزين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن العوائد المادية التي تم توفيرها للموازنة العامة للدولة خلال العام الحالي من الزيادة الأخيرة لأسعار المحروقات التي بدأ تطبيقها صباح اليوم الجمعة.

وقال "الفقي"، لمصراوي إن الزيادة الأخيرة التي شهدتها أسعار المحروقات وفرت لموازنة العام الحالي 75 مليار جنيه مقارنة بموازنة العام الماضي موضحًا أن الدعم على السولار لازال مستمرًا حتى الآن ولم يتم تحريره من الدعم.

وأشار الفقي إلى أن قرار تحريك أسعار المواد البترولية يأتي ضمن برامج الإصلاح الاقتصادي.

يذكر أنه عقب تلك الزيادة ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث اتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدني عام، مع استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى وكذا سداد متأخرات الشركاء وإقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع.

اقرأ أيضًا:

التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس و النقل الجماعي بالجيزة

بعد أسعار الوقود.. 15% زيادة في أجرة المواصلات بالقاهرة (صور)

أجواء خريفية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زيادة أسعار البنزين دعم السولار لازال مستمر زيادة أسعار المحروقات الدكتور فخري الفقي تحريك أسعار المواد البترولية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تعريفات الركوب الجديدة.. زيادة أسعار البنزين والسولار - تغطية خاصة
الجونة السينمائي.. عروض خاصة ولقاءات حصرية وكواليس اليوم الثاني من المهرجان (تغطية خاصة)