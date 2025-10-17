كتب- أحمد جمعة:

أعلن فرع هيئة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، توفير دعم بتكلفة تصل إلى 980 ألف جنيه، لعلاج شاب من أبناء مدينة أرمنت، مصاب بضمور في العضلات ويحتاج للعلاج في مستشفى متخصص.

وقالت الدكتورة رحاب علي عبد الوهاب، مدير عام فرع الأقصر للتأمين الصحي الشامل، إن أحد المواطنين توجه باستغاثة بسبب إصابة شقيقه بمرض ضمور العضلات، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع ذويه من خلال أحد النواب بالمحافظة.

وأوضحت أنه جرى التنسيق لاستقبال المريض في قسم الطوارئ بمستشفى المنيل الجامعي بالقاهرة، بحضور النائب، حيث تم إجراء جميع الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة، وصرف العلاج المقرر له بواقع 28 حقنة يوميًا لمدة 5 أيام، مؤكدة أن الهيئة تكفلت بكافة نفقات العلاج التي بلغت 980 ألف جنيه، مع متابعة حالته الصحية بشكل مستمر لضمان استقرارها.

وأكدت مديرة الفرع أن قصص النجاح التي تحققها المنظومة في محافظات المرحلة الأولى للتطبيق — الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الأقصر، أسوان، وجنوب سيناء — ليست أحداثًا فردية، بل شواهد عملية على نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في تقديم خدمات طبية متكاملة بمعايير عالمية.

وأضافت أن الهيئة لا تكتفي بتقديم الرعاية الصحية فحسب، بل تمثل مظلّة إنسانية متكاملة تغطي العمليات الكبرى باهظة التكلفة، وتوفر الفحوص والتحاليل والأشعة دون مقابل، وتعفي غير القادرين من المساهمات المالية، فضلًا عن سرعة الاستجابة والتحويل إلى المراكز المتخصصة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.