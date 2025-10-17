برنامج وتفاصيل عروض مهرجان أسوان احتفالا بتعامد الشمس

تطلق وزارة الثقافة اليوم الجمعة فعاليات مهرجان أسوان "تعامد الشمس"، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفالا بتعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل، وتستمر فعالياته حتى الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري.

يقام المهرجان بإشراف وتنفيذ الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويشهد مشاركة 8 فرق فنون شعبية مصرية وهي أسوان، الأقصر، بورسعيد، العريش، سوهاج، كفر الشيخ، ملوي، والأنفوشي.

وتنفذ العروض الفنية للمهرجان هذا العام في أحد عشر موقعا ثقافيا وسياحيا بمختلف مراكز المحافظة وهم: مسرح فوزي فوزي، قصر ثقافة كركر، قصر ثقافة حسن فخر الدين، قصر ثقافة الرديسية، قصر ثقافة السباعية، قصر ثقافة كوم أمبو، مكتبة الطفل بدراو، ميدان المحطة، قصر ثقافة توشكى، قصر ثقافة دهميت، وبيت ثقافة كلابشة، بما يتيح لأهالي أسوان وزوارها الاستمتاع بالعروض في كل ربوع المحافظة.

ويقام اليوم ديفيليه فني للفرق المشاركة في الخامسة والنصف مساء أمام ساحة قصر ثقافة العقاد، مرورا بالسوق السياحي وصولا إلى ميدان المحطة، في أجواء احتفالية تجسد ثراء التراث المصري وتنوعه الثقافي والفني.

وتنطلق فعاليات حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان في الثامنة مساء غد على مسرح فوزي فوزي، ويتضمن استعراضا لفرق الفنون الشعبية المشاركة، وافتتاح منفذ بيع منتجات الورش الحرفية والفنية التابعة للهيئة.

ويشهد يوم السبت 18 أكتوبر عروضا متنوعة في التاسعة مساء، حيث تقدم فرقة كفر الشيخ عرضا فنيا على مسرح فوزي فوزي بأسوان، وتشارك فرقة بورسعيد بعرض فني بقصر ثقافة حسن فخر الدين، وتقدم فرقة ملوي عروضها بقصر ثقافة الرديسية، وتعرض فرقة الأنفوشي في قصر ثقافة السباعية، فيما تقدم فرقة سوهاج عروضها بقصر ثقافة كوم أمبو، وتشارك فرقة الأقصر على مسرح مكتبة الطفل بدراو، وتعرض فرقة العريش بقصر ثقافة توشكى، أما فرقة أسوان فتقدم فقراتها المميزة بميدان المحطة بأسوان.

وتتواصل الفعاليات يوم الأحد 19 أكتوبر، حيث تقدم فرقة بورسعيد عروضا فنية على مسرح فوزي فوزي، وتعرض فرقة الأنفوشي بقصر ثقافة كركر، وفرقة الأقصر بقصر ثقافة الرديسية، وفرقة ملوي بقصر ثقافة حسن فخر الدين، وفرقة العريش ببيت ثقافة كلابشة، كما تقدم فرقة كفر الشيخ عروضها الفنية بقصر ثقافة كوم أمبو، بينما تقدم فرقة سوهاج عروضها بميدان المحطة.

أما يوم الاثنين 20 أكتوبر، يشهد عرضا فنيا لفرقة الأنفوشي على مسرح فوزي فوزي، إلى جانب عروض فنية بقصر ثقافة كركر لفرقتي كفر الشيخ وأسوان، وتعرض فرقة ملوي بقصر ثقافة كوم أمبو، وتقدم فرقة سوهاج عروضها بقصر ثقافة الرديسية، ويستقبل مسرح قصر ثقافة كوم أمبو عروض فرقة ملوي، وتعرض فرقة العريش عروضها ببيت ثقافة دهميت، ويشهد قصر ثقافة توشكى عروضا فنية لفرقة بورسعيد، فيما يستضيف ميدان المحطة عروض فرقة الأقصر.

وفي يوم الثلاثاء 21 أكتوبر، تنتقل الفرق إلى مدينة أبو سمبل لتقدم عروضها الفنية في حفل يقام في السادسة والنصف مساء بمعبد أبو سمبل وحفل آخر في التاسعة مساء بالسوق السياحي للمدينة.

مهرجان أسوان ينفذ من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة أسوان، وتختتم الفعاليات صباح الأربعاء 22 أكتوبر باستعراضات أمام معبد أبو سمبل بالتزامن مع تعامد الشمس.