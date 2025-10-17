أجواء خريفية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ5 أيام بداية من غدًا السبت إلى الأربعاء 22 أكتوبر.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

وتسجل درجة الحرارة على السواحل الشمالية 29 درجة، والقاهرة الكبرى والوجه البحري 30 درجة، شمال الصعيد 33 درجة، جنوب الصعيد 39 درجة.

كما تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، ونشاط للرياح من السبت إلى الأربعاء على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.