محلل سياسي: موافقة حماس المفاجئة على خطة السلام أربكت إسرائيل وأجبرتها على التراجع

كتب : حسن مرسي

09:50 م 16/10/2025

الدكتور محمد العزبي

أكد الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، أن قبول حركة حماس المفاجئ لخطة السلام المنسقة دوليًا، أحدث ارتباكًا كبيرًا في الاستراتيجية الإسرائيلية، مما غيّر مسار التصعيد نحو تهدئة سريعة.

وقال العزبي، خلال حواره في برنامج "خط أحمر"، على قناة "الحدث اليوم"، إن إسرائيل اعتمدت على رفض متوقع من حماس لتبرير جرّبها العسكرية، لكن الدبلوماسية المصرية الذكية والضغوط الدولية دفعا الحركة للقبول الفوري، مما قطع الطريق على حكومة الاحتلال في إطالة الحرب.

وأضاف الخبير أن الوفد الأمني المصري أبدى كفاءة استثنائية في إدارة الحوارات، مشيرًا إلى أنه بنى ثقة متبادلة عبر التنسيق المباشر مع قطر وتركيا، مما مهّد لقرارات حاسمة من الجانبين وخلق بيئة مواتية للتقارب.

وتابع خبير العلاقات الدولية، أن رد حماس الإيجابي جاء كصفعة لإسرائيل، التي تفاجأت بالموافقة في أقل من ساعة على البنود النهائية، مما استدعى تدخلًا أمريكيًا فوريًا لفرض وقف إطلاق النار وتثبيت الاتفاق.

وأشار العزبي إلى أن هذا التطور لم يأتِ صدفة، بل نتيجة جهود مصرية مستمرة لكسر الجمود في ملف السلام، مؤكدًا أن اتفاق شرم الشيخ يُعدّ إنجازًا للدبلوماسية المصرية التي حوّلت التوترات إلى بوابات للحوار والاستقرار الإقليمي.

