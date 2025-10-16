البرلمان يناقش تقرير لجنة دراسة تعديلات الرئيس على الإجراءات الجنائية

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في ضوء الملاحظات التي أبداها الرئيس على عدد من المواد.

يأتي ذلك بعد أن عقدت اللجنة الخاصة اجتماعًا برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، وبحضور المستشار وزير العدل، والمستشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار القانوني لرئيس المجلس، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، والنيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق بجامعة القاهرة.

ووافقت اللجنة، خلال اجتماعها، على جميع المواد محل الاعتراض، وفق الصياغات المقترحة من وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة.

وأعدت اللجنة تقريرًا تفصيليًا بنتائج أعمالها وتوصياتها، ليتم عرضه ومناقشته أمام المجلس في الجلسة العامة اليوم الخميس.

