الجيزة: إنشاء آبار جديدة لخدمة التوسع الزراعي بالواحات البحرية

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لقاءً موسعًا مع أهالي ومشايخ مركز الواحات البحرية، في أجواء سادها الود والاحترام المتبادل، حيث استمع المحافظ إلى مطالب المواطنين واحتياجاتهم المتنوعة، وسعى إلى مناقشة سبل تذليل العقبات وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

يأتي ذلك؛ في إطار حرص محافظة الجيزة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين بمختلف المراكز والقرى.

وخلال اللقاء، تم بحث عدد من الملفات المهمة، أبرزها تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وإنشاء آبار جديدة لخدمة التوسع الزراعي، بالإضافة إلى مكافحة سوسة النخيل التي تهدد الإنتاج الزراعي بالمنطقة.

كما ناقش المحافظ ازدواج طريق الواحات البحرية بهدف تحسين حركة النقل وربط المنطقة بالمحاور الرئيسية، إلى جانب إنشاء نقاط إضافية للحماية المدنية لتعزيز منظومة الأمان داخل المركز.

كما تناول الاجتماع دراسة إنشاء وحدات محلية جديدة بقرية الحارة وقرية الحيز، مع حصر احتياجات القرى التابعة لتلك الوحدات لضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين في نطاق المركز. وأشار المحافظ إلى الانتهاء من إنشاء مبنى الحماية المدنية بقرية الحارة، مع دعمها بعدد 13 عاملًا جديدًا لتعزيز كفاءتها التشغيلية.

وأكد المهندس عادل النجار أنه بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية، سيتم دعم مستشفى الواحات البحرية بالأطباء والأجهزة الطبية اللازمة لتطوير الخدمات الصحية، كما سيتم تكثيف جهود مكافحة سوسة النخيل بالتعاون مع مديرية الزراعة، وتوفير المبيدات والمستلزمات المطلوبة لحماية الثروة النخيلية بالمنطقة.

وشدد المحافظ على أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالواحات البحرية لما تمتلكه من مقومات زراعية وسياحية متميزة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على رصد جميع احتياجات المركز وإدراجها ضمن أولويات خطط التنمية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع جودة الحياة في مختلف القرى.

وأعلن المحافظ عن تنظيم مهرجان للتمور بالواحات البحرية خلال الفترة المقبلة، بهدف تسويق منتجات المزارعين ودعم الصناعات القائمة على التمور، بما يسهم في تعزيز اقتصاد المنطقة وفتح آفاق جديدة لتسويق المنتجات محليًا ودوليًا.

