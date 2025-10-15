تضمنت القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب 2025 تمثيلًا واسعًا لعدد من الأحزاب السياسية المشاركة في التحالف الانتخابي، بإجمالي 42 مقعدًا موزعة على ثمانية أحزاب من مختلف الاتجاهات.

وجاءت خريطة توزيع المقاعد كالتالي:

حزب العدل: 8 مقاعد

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: 9 مقاعد

حزب التجمع: 4 مقاعد

حزب الوفد: 7 مقاعد

حزب المؤتمر: 3 مقاعد

حزب إرادة جيل: مقعد واحد

حزب الحرية المصري: مقعدان

حزب الإصلاح والتنمية: 8 مقاعد

وتقدمت القائمة الوطنية بأوراق ترشحها رسميًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وتضم مرشحين من مختلف الأحزاب والقوى السياسية، تمثل المحافظات على مستوى الجمهورية بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

ويأتي هذا في إطار التنسيق المشترك بين الأحزاب المشاركة للتحالف استعدادًا لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، في خطوة تستهدف تعزيز التعددية السياسية داخل البرلمان المقبل، ودعم مشاركة الكفاءات والكوادر الحزبية في العملية التشريعية.

اقرأ أيضاً:

نتيجة القبول وموعد الامتحان الإلكتروني لمسابقة معلم رياض أطفال بالأزهر

مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أراضٍ بالدولار لعدد من الشركات