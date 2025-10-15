"الشراء الموحد" تبحث تعزيز منظومة التوريد الصحي مع شركة أدوية

وزير الري يبحث مع مسئول من ليبيريا سبل التعاون في قطاع المياه

عقدت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية اجتماعًا مع وفد رفيع المستوى من شركة “الحكمة للأدوية”، لمناقشة الخطط التوسعية للأصناف الجديدة وسبل دعم جهود القطاع الصحي في علاج مرضى الأورام وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.

وتم خلال الاجتماع، استعراض القدرات الإنتاجية لشركة الحكمة ومناقشة الابتكارات الدوائية المزمع تقديمها في السوق المصرية، وذلك ضمن خطة الدولة لتوطين صناعة الدواء وتعزيز الأمن الدوائي.

وتُعد شركة الحكمة من أبرز رواد صناعة الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعمل في مجالات أدوية الأورام والأدوية الحيوية ومستحضرات طبية عالية الكفاءة، بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية في التصنيع والجودة.

وأكد الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة، دعمه الكامل لشركة الحكمة وجهودها في توطين صناعة الدواء داخل مصر، مشيدًا بالتزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، وما تمتلكه من إمكانات بحثية وتصنيعية تسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو تطوير الصناعات الدوائية الحيوية.

