موعد تلقي طلبات الحج السياحي 2026- 1447هـ

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم الأربعاء 15 أكتوبر، عن بدء تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي من خلال شركات السياحة، على أن يستمر باب التسجيل مفتوحًا حتى 30 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات شريف فتحي، وزير السياحة والآثار بفتح باب التسجيل مبكرًا، قبل انطلاق موسم الحج بفترة كافية، لإتاحة الوقت الكافي أمام المواطنين لاستكمال الإجراءات المطلوبة، وضمان جاهزية شركات السياحة والوزارة بشكل كامل لتقديم موسم حج منظم على الوجه الأمثل.

وأكدت الوزارة أن الوزير شريف فتحي اعتمد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لعام 1447هـ، وذلك وفقًا لأحكام قانون رقم 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والانضباط في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأوضحت الوزارة أن هذه الضوابط تهدف إلى تحقيق تنظيم دقيق لموسم الحج القادم، وضمان راحة وسلامة الحجاج المصريين من خلال الإشراف الكامل على شركات السياحة المنفذة للبرامج، ومتابعة مستويات الإقامة والنقل والخدمات المقدمة.

