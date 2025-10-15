زينب بشير ضمن مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب بالقاهرة

تقدمت القائمة الوطنية من أجل مصر بأوراق ترشحها في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا منذ قليل، قبيل غلق باب الترشح، وذلك للترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة، وتضم القائمة 100 مرشح عن محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والغربية.

وضمت القائمة عن محافظة القاهرة عددًا من الشخصيات البارزة في مجالات مختلفة، من بينها المهندسة زينب بشير، مهندسة الاتصالات وخريجة جامعة القاهرة، ورئيسة مؤسسة بنحبك يا مصر للتنمية، وقيادية في أمانة القاهرة بحزب الجبهة.

كما تضم القائمة الوطنية في قطاع القاهرة أسماء بارزة أخرى، من بينها الفريق محمد عباس رئيس حزب حماة الوطن، والمهندس عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة، وعدد من القيادات الحزبية والشخصيات العامة.

وكان المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن أن لجان تلقي طلبات الترشح تلقت أمس قائمتين بنظام القوائم تحت مسمى "القائمة الوطنية من أجل مصر" عن دائرتي شرق وغرب الدلتا، في إطار الاستعدادات الجارية لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.