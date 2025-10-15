إعلان

زينب بشير ضمن مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب بالقاهرة

كتب : محمد سامي

06:02 م 15/10/2025

المهندسة زينب بشير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدمت القائمة الوطنية من أجل مصر بأوراق ترشحها في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا منذ قليل، قبيل غلق باب الترشح، وذلك للترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة، وتضم القائمة 100 مرشح عن محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والغربية.

وضمت القائمة عن محافظة القاهرة عددًا من الشخصيات البارزة في مجالات مختلفة، من بينها المهندسة زينب بشير، مهندسة الاتصالات وخريجة جامعة القاهرة، ورئيسة مؤسسة بنحبك يا مصر للتنمية، وقيادية في أمانة القاهرة بحزب الجبهة.

كما تضم القائمة الوطنية في قطاع القاهرة أسماء بارزة أخرى، من بينها الفريق محمد عباس رئيس حزب حماة الوطن، والمهندس عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة، وعدد من القيادات الحزبية والشخصيات العامة.

وكان المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن أن لجان تلقي طلبات الترشح تلقت أمس قائمتين بنظام القوائم تحت مسمى "القائمة الوطنية من أجل مصر" عن دائرتي شرق وغرب الدلتا، في إطار الاستعدادات الجارية لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القائمة الوطنية من أجل مصر انتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات المهندسة زينب بشير

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مجلس الوزراء يوافق على مد التقديم لطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء
جنة المشاهير السرية.. لماذا يقضي محمد صلاح إجازته في شعاب بيوض؟ - صور
الذهب يحطم المستويات القياسية ويصل لذروة جديدة بمنتصف تعاملات الأربعاء
وفاة الفنان سمير ربيع بطل مسلسل "شيخ العرب همام"
تأكيدًا لمصراوي.. بدء عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
فرص لأمطار على هذه المناطق.. تعرف على توقعات طقس الأيام المقبلة