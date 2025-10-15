كشفت الدكتورة هالة أغا، أستاذ طب قلب الأطفال بجامعة القاهرة ورئيسة المؤتمر الدولي السنوي لطب قلب الأطفال، عن إمكانية اكتشاف العيوب الخِلقية في قلب الجنين قبل ولادته، حيث تبدأ بالظهور منذ الأسبوع الـ18 من الحمل، وتتضح أكثر عند الأسبوع الـ20.

وأشارت إلى أنه يجب على الأم الانتباه لمتابعة الفحوص المبكرة، إذ يمكن علاج العيب البسيط فور اكتشافه، أما العيب المعقد فيجب التعامل معه سريعًا قبل حدوث مضاعفات.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي السنوي «AIC-2025» الذي تنظمه مؤسسة الحياة قلب، بمشاركة أكثر من 500 طبيب من أبرز المتخصصين في طب قلب الأطفال من مختلف دول العالم.

وأوضحت أن تشخيص قلب الجنين يتم على يد أطباء مختصين باستخدام الموجات فوق الصوتية، ويمكن للأم اكتشاف إصابة الجنين من خلال متابعة طبيب النساء، الذي يحيلها إلى طبيب القلب في حال وجود أعراض.

وعن نسب انتشار العيوب الخِلقية بين الأطفال في مصر، أوضحت أنها تصل إلى 12 طفلًا من بين كل ألف طفل، وهي نسبة أعلى من المعدلات العالمية التي تبلغ 8 أطفال لكل ألف طفل.

أما عن أسباب انتشار عيوب القلب، فأضافت أنها ترجع إلى عدة عوامل، من بينها الأمراض الجينية وزواج الأقارب الذي تصل نسبته إلى 30٪ في مصر.

وأضافت أن بعض الأطفال أكثر عرضة للإصابة، مثل من لديهم تاريخ مرضي عائلي أو إخوة سبق إصابتهم بتلك العيوب، إذ تزيد احتمالية الإصابة ثلاثة أضعاف في هذه الحالات، وكذلك في حالات زواج الأقارب.

وأكدت أن التشخيص المبكر يساعد في تجنب المضاعفات، خاصة أن تكلفة علاج عيوب القلب مرتفعة، وهو ما يناقشه المؤتمر بحضور خبراء من أميركا وكندا وإيطاليا وعدة دول عربية.

وأوضحت أن علاج العيوب الخِلقية قد يكون دوائيًا في الحالات البسيطة، أو عبر القسطرة والتقنيات الحديثة مثل تركيب صمام داخل القلب، مشيرة إلى أن تكلفة الحالة الواحدة قد تصل إلى مليون جنيه لتجنب الجراحة المفتوحة.

وأضافت أن نسب النجاح تختلف بحسب التشخيص ونوع العيب الخِلقي، حيث تصل إلى 95٪ في الحالات البسيطة، و50٪ في الحالات المعقدة.

وأضافت أن المؤتمر الدولي السنوي لطب قلب الأطفال يتضمن ورش عمل وندوات مشتركة بين أطباء القلب والأعصاب والرعاية، لمناقشة كيفية تأثير أمراض القلب على الطفل عقليًا ومزاجيًا، كما يمثل منصة علمية عالمية لتعزيز التعاون في مجالي الصحة القلبية والعقلية للأطفال.

كما أشارت إلى وجود أمراض قلب مكتسبة لدى الأطفال بخلاف العيوب الخِلقية، والتي تغيّر نمطها بعد ظهور فيروس كورونا، مثل الحمى الروماتيزمية التي اختلفت ملامحها بعد الجائحة، موضحة أن كورونا غيّر شكل كثير من الأمراض التي اعتاد الأطباء على التعامل معها.

وحذرت من أن التدخين والتدخين السلبي يزيدان من نسب الإصابة بعيوب القلب الخِلقية لدى الأطفال.

واختتمت بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم حاليًا في طب قلب الأطفال لتيسير عملية التشخيص، لكنه لا يغني عن دور الطبيب في سماع شكوى المريض وتحليلها ووصف العلاج المناسب، مشددة على ضرورة عدم الاعتماد على تشخيصات الذكاء الاصطناعي دون استشارة الطبيب المختص.